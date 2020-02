Konzert Meisterpianist in Haus Hemer

Hemer. Der Meisterpianist Menachem Har-Zahav ist am 28. Februar um 19 Uhr zu Gast im Haus Hemer. Mit dem „Liebestraum“ von Franz Liszt, den „Papillons“ (Schmetterlinge) von Robert Schumann und weiteren Stücken von Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt spielt der Künstler einen ansprechenden Querschnitt durch die Klavierliteratur. Über jeweils zwei Konzertkarten können sich die Gewinner unserer Verlosung freuen. Anja Tillmann, Helga Schulz-Laß und Bernd Schwarz können sich die Karten am Freitag an der Abendkasse abholen. Ansonsten kosten die Karten 15 Euro und ermäßigt für Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte mit Ausweis 10 Euro. Kinder und junge Erwachsene unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt. Kartenreservierungen sind unter 0151/28442449 möglich.