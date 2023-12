Mendener Kradfahrer in Hemer schwer verletzt

Hemer An der Zeppelinstraße in Hemer erlitt ein Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen.

Gegen 16.55 Uhr sind am Donnerstag Polizei und Feuerwehr in Hemer alarmiert worden. Vermutlich in Folge eines Bremsmanövers war ein 51-jähriger Mendener an der Zeppelinstraße mit seinem Krad gestürzt. Die Polizei geht von einem Alleinunfall aus. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Lüdenscheid transportiert.

Zeitweise gab es an der Zeppelinstraße unfallbedingt Einschränkugen für den Verkehr. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn und unterstützte den Rettungsdienst.

