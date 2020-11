Mendenerin auf Parkplatz leicht verletzt

Hemer. Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag gegen 16.55 Uhr eine 23-jährige Mendenerin auf dem Parkplatz der Real-Filiale an der Urbecker Straße leicht verletzt. Zeugenangaben zufolge habe sich die junge Frau innerhalb einer Personengruppe fußläufig Richtung Haupteingang bewegt, als ein 70-jähriger Hemeraner „recht forsch“ an der Gruppe vorbei gefahren sei. Dabei touchierte er laut Polizei wohl mit seinem Außenspiegel den Arm der Geschädigten. Ein Entfernen von der Unfallstelle konnte durch unbeteiligte Zeugen verhindert werden, bis die Polizei eintraf.