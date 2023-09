Die Polizei hat am Freitag in Hemer „geblitzt“ (Symbolbild).

Verkehr Messung in Hemer: Ordnungswidrigkeiten an Altenaer Straße

Hemer. Die Polizei hat am vergangenen Freitag an der Altenaer Straße die Geschwindigkeit von 613 Fahrzeugen gemessen. Das ist das Ergebnis.

Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Hemer an der Altenaer Straße die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge kontrolliert. Gemessen wurden zwischen 13.55 Uhr bis 16.15 Uhr 613 Fahrzeuge.

Es gab 16 Verwarnungen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Höchster Messwert: 72 km/h anstatt 50 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

