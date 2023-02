Metalldiebe brechen Hallenwand in Hemer auf

Hemer. Metalldiebe werden auf ihren Beutezügen immer rabiater und brechen auch Wände auf. Ein Beispiel aus Hemer.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte an der Stephanstraße in Hemer erst Löcher in einen Maschendrahtzaun geschnitten und dann die Wellblechwand einer Lagerhalle aufgehebelt. So konnten sie eine noch unbekannte Menge an Messingrohren stehlen. Die Täter legten mehrere Paletten in den Sundwiger Bach, um die Beute darüber abzutransportieren.

Polizei umstellt die Lagerhalle

Ein Zeuge hatte die Öffnung in der Halle gegen 2.15 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Polizeibeamte umstellten das Objekt, da nicht klar war, ob sich noch Täter vor Ort befanden. Die Täter müssen ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglicherweise verdächtigen Beobachtungen unter 02372/9099-0.

