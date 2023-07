Metallica-Tribute-Band „Metakilla“ kommt nach Hemer

Hemer. „Metakilla“ bringen ihre große Leidenschaft für die Band Metallica am 28. Oktober in das Alte Casino. Der Vorverkauf läuft.

Noch geht’s im Sauerlandpark um Sommer, Sonne, Wasser und Strand. Im Winter steht dagegen Musik im Alten Casino im Mittelpunkt. Dann werden die „Rosier WinterSounds“ wieder erfolgreiche Tribute-Bands nach Hemer holen. So gastiert „Metakilla“, die Metallica-Tribute-Band, am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr im Sauerlandpark.

+++ The Police-Fans singen mit „Regatta de Blanc“ in Hemer +++

Die große Leidenschaft für Metallica ist einer der Hauptgründe, die „Metakilla“ seit 2005 als eine der authentischten Metallica-Tribute-Bands Deutschlands über die Jahre so erfolgreich macht. Mit bereits über 200 Shows hat sich die Band den festen Platz in der professionellen Tribute-Szene erspielt. „Größten Wert legen die vier Vollblutmusiker aus dem Saarland dabei auf ihr Showkonzept mit verblüffender Ähnlichkeit, das mit wuchtig präzisem Sound, eigener Pyrotechnik und einer bis ins kleinste Detail geplanten und einzigartigen Bühnenoptik aufwartet“, so der Sauerlandpark.

Equipment und Outfits wie beim Vorbild

So seien das Outfit und alle Instrumente Originale desselben Equipments, das auch die Band Metallica auf den größten Bühnen der Welt nutzt. Einen ersten Höhepunkt gab es für die Band bereits 2008, als „Metakilla“ offiziell für eines der größten und bekanntesten Heavy-Metal-Festivals der Welt, dem W:O:A „Wacken Open-Air“ verpflichtet wurde.

+++ Pur spielen 2024 wieder im Sauerlandpark Hemer +++

Tickets für „Metakilla“ im Alten Casino gibt es ab sofort zum Preis von ab 21,90 Euro online bei adticket.de, über die Homepage des Parks und im Ticketshops des Sauerlandparks an der Ostenschlahstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer