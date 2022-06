MGV Oese ist eine kraftvolle Stimme in Hemer

Becke. Der Männergesangsverein Oese blickt in Hemer auf der Mitgliederversammlung auf zwei schwere Corona-Jahre zurück und freut sich über Verstärkung.

Zur Mitgliederversammlung kamen die Sangesbrüder des MGV Oese am Freitagabend in der Festhalle zusammen. Der Vorsitzende Heinz-Jörg Hücking begrüßte zahlreiche Mitglieder. Der Jahresrückblick des ersten Schriftführers Detlef Rombach zeugte davon, dass durch die langanhaltende Corona-Pandemie auch in den letzten beiden Jahren das Chorleben im MGV Oese fast zum Stillstand gekommen war. Aufgrund der Beschränkungen waren Proben und Auftritte fast gar nicht mehr möglich. Es gab lediglich zwölf Chorproben in 2021, einen öffentlichen Auftritt und drei Vorstandssitzungen. Ab Ende April diesen Jahres konnte dann wieder geprobt werden.

Verein blickt auf eine solide finanzielle Basis

Kassenführer Carsten Hücking zeigte in seinem Bericht auf, dass die erforderlichen finanziellen Ausgaben für das vergangene Jahr und für 2022 trotz der erheblichen Einbußen und Dank der zahlreichen Spenden der Mitglieder und einiger Toilettenwagenverleihungen weiterhin gedeckt seien.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung waren die Vorstandswahlen. Erneut bekamen der stellvertretende Vorsitzende Helmut Schmitz, der 1. Schriftführer Detlef Rombach sowie der 1. Notenwart Martin Welzel das Vertrauen der Versammlung ausgesprochen. Neu im Amt ist hingegen der erste Beisitzer Michael Schulte.

Der MGV Oese ist einer der wenigen Männerchöre in Hemer, die sich über Nachwuchssorgen nicht beklagen können. Der Altersdurchschnitt der 36 aktiven Sänger liegt bei 66 Jahren, dabei sind 13 Sänger unter 60 Jahren. Während der älteste Sänger es auf stolze 85 Jahre bringt, ist der Jüngste erst 26 Jahre. Neben den aktiven Sängern zählt der Verein zudem 53 passive Mitglieder. 2023 begeht der MGV Oese, der seit August 2011 von Chordirektorin Viktoria Ibsch dirigiert wird, sein 140-jähriges Jubiläum. Hierzu sind ein Konzert und eine Vereinsfahrt in die Eifel in Planung.

Aber auch sonst hat sich der Verein für das laufende Jahr noch eine Menge vorgenommen. Nach der Sommerpause geht der Probenbetrieb am 12. August wieder los. Auf den Hemeraner Herbsttagen wird der Chor mit einem Bierwagen vertreten sein. Des Weiteren sind am 30. Oktober die Mitwirkung bei der Diamantenkonfirmation in der Ebbergkirche und am 6. November bei der Hubertusfeier des Hegerinsg Iserlohn-Hemer auf Hückings Hof geplant.

Der MGV Oese nimmt außerdem an der zentralen Jubilarehrung des Kreischorverbandes Iserlohn am 12. November in Letmathe und einen Tag später an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal in der Becke teil. Mit von der Partie sind die Sänger auch, wenn am 26. November zum 17. Scheunen-Advent der Vereinsgemeinschaft Becke auf Hückings Hof eingeladen wird. Zu seiner Familien-Weihnachtsfeier lädt der Chor am 17. Dezember ein.

Neue Mitsänger sind immer herzlich willkommen

Nach dem offiziellen Teil gab es noch Gelegenheit zu einem Plausch mit Essen und Getränken und diversen nachträglichen Ehrungen. Vier Sängerehrungen wurden aus 2020 und 2021 nachgeholt.

Mit jeweils einer Ehrennadel des Chorverbandes Nordrhein-Westfalen wurden Friedhelm Block und Hans-Joachim Michalski (beide 65 Jahre Singetätigkeit), Werner Stützer (50 Jahre Singetätigkeit) und Franz Heck (25 Jahre Singetätigkeit) ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt Chorleiterin Viktoria Ibsch einen Präsentkorb, weil sie 2021 ihr zehnjähriges Jubiläum beim MGV Oese feierte. Außerdem wurde Eduard Mirski für 25 Jahre Vorstandsarbeit ein Präsentkorb überreicht.

Wie jeder andere Chor hofft der MGV Oese auf Verstärkung in den nächsten Jahren, um eine kraftvolle Stimme im Dorf zu bleiben. Geprobt wird immer freitags von 19 bis 21 Uhr in der Festhalle Becke. Das Liedgut enthält eine bunte Mischung aus neuen und alten Titeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer