Millionen Heizkörper mit Präzisionsteilen von Förster

Hemer. Das Unternehmen Wolfgang Förster feiert an der Edelburg das 50-jährige Bestehen.

Auf ein stolzes halbes Jahrhundert kann die Firma Wolfgang Förster an der Edelburg zurückblicken. Das Jubiläum und zeitgleich der runde Geburtstage von Wolfgang und Christine Förster sollten mit Belegschaft, Lieferanten, Kunden und Freunden groß gefeiert werden. Die Einladungen waren gedruckt, doch dann machte die Corona-Pandemie auch dem Ersatztermin einen Strich durch die Rechnung. „Die 50 plus 1 werden im nächsten Jahr nachgeholt, dafür zeigt jeder Verständnis“, sagt Geschäftsführer Tobias Seitz.

Die Wurzeln der Firma liegen an der Hauptstraße in Westig, wo Wolfgang Förster 1970 mit dem Präzisionswerkzeugbau begann. Verschiedene Patente hat er entwickelt, Firmen von Weltruf beliefert. In den Stollen der Adidas-Schuhe oder in Miele-Geräten stecken Stanzteile made in Hemer. „Es hat immer Spaß gemacht“, sagt der mittlerweile 80-jährige Firmenchef.

Große Produktionsstättean der Edelburg gebaut

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen vom Werkzeugbau zum Produzenten für Heizkörperzubehör. Die Westiger Betriebsstätte wurde zu klein, an der Edelburg gegenüber von Grohe erfolgte 1993 ein moderner Neubau. Auf über 3000 Quadratmetern produzieren bis zu neun Fertigungslinien ein breitgefächertes Produktspektrum von Befestigungstechnik bis zu Verkleidungen. Zeitweise wurde ein Zweitwerk in Bayern für den österreichischen Markt betrieben, ein zweites Unternehmen produzierte Sanitärzubehör.

Wichtigstes Standbein blieb stets das Heizkörperzubehör, wobei neben dem Design vor allem die hochwertige Oberflächenbehandlung ein Markenzeichen von Förster ist. Der wichtigste Markt ist England, gefolgt von Belgien und Deutschland. Corona und Brexit sind daher wichtige Themen im Jubiläumsjahr. Nach dramatischen Einbrüchen durch den Lockdown in England hat die Wolfgang Förster GmbH wieder 70 bis 80 Prozent der Vor-Coronazahlen erreicht.

Mit rund 40 Mitarbeitern stattet Förster im Zweischichtbetrieb jährlich über drei Millionen Heizkörper aus.