Minibagger stürzt in eine Baugrube

Hemer. Beim Sturz eines Minibaggers in eine Baugrube ist ein Arbeiter schwer verletzt worden.

Der Notruf ging am Samstag gegen 17 Uhr auf der Feuerwache ein. Der Rüstzug der hauptamtlichen Wache rückte zum Ennertsweg aus. Dort war bei Arbeiten in einem Garten ein Minibagger in die Baugrube gestürzt. Der Baggerführer wurde dabei verletzt. Weil schwere Verletzungen der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden konnten, rettete die Feuerwehr den Verletzten schonend aus der Baugrube. Mit einem Rettungshubschrauber wurde in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert. Der betroffene Bereich des Ennertsweges wurde für den eineinhalbstündigen Einsatz gesperrt

Gegen Mittag musste die Wehr bereits nach Frönsberg ausrücken. Dort musste ein Hemeraner aus seiner Wohnung gerettet werden. Nach einem medizinischen Notfall gab es nur die Möglichkeit, den Patienten durch ein Fenster aus seiner Wohnung zu retten. Dazu wurde die Drehleiter eingesetzt.

Eingeklemmtes Kindauf Spielplatz befreit

Bei einsetzenden Dunkelheit wurde die Hauptwache noch zum Spielplatz in der Fußgängerzone gerufen. Ein Junge hatte seinen Arm durch die Planken des dortigen Spielschiffs gesteckt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Die Feuerwehr demontierte Bretter des Schiffes vorsichtig. Der Junge wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.