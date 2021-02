Mit 105 Online-Angeboten ist Hemer an der Spitze

Hemer. Die Hemeraner Verwaltung treibt die Digitalisierung voran. 198 Mitarbeiter sind im Homeoffice.

Die Anmeldung eines Gewerbes, die Ummeldung eines Hundes, ein Schwerbehindertenantrag oder ein Abfuhrtermin für den Sperrmüll: Dies sind nur wenige Beispiele für 105 Dienstleistungen, die die Stadt Hemer bereits online anbietet. Damit ist sie führend in der Region. Iserlohn hat nach einem Vergleich der Südwestfalen IT nur 58 Online-Angebote, Menden 22 und Balve 15. Doch im internationalen Vergleich gehört auch die Felsenmeerstadt noch zu den Schlusslichtern.

Um die Digitalisierung voranzubringen, hat die Stadt einen neuen Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit gebildet, der am Montag zu seiner ersten Sitzung im Alten Casino zusammenkam. „Es ist ein großes Aufgabenspektrum, der Ausschuss ist auch ein bisschen wie eine Wundertüte“, sagte der Vorsitzende Arne Hermann Stopsack einleitend. Der Ausschuss wolle Ideenlabor und Taktgeber sein, um die Arbeit der Stadt Hemer nach vorne zu bringen. Das solle die Effizienz der Verwaltung erhöhen, den Bürgern mehr Bequemlichkeit bringen und die Inklusion fördern.

Deutlicher Nachholbedarfim europäischen Vergleich

Ein wichtiger Beitrag dazu ist das Serviceangebot per Internet. Volker Rombach von der Südwestfalen IT gab einen Überblick über die aktuelle Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und den Service für Bürgerinnen und Bürger. Die Corona-Pandemie hat auch hier den Druck erhöht. „Vor einem Jahr hatten wir eine ganz andere Situation, mussten Mitarbeiter und Bürger aus dem Rathaus fernhalten“, berichtete Rombach. Im europäischen Vergleich gebe es in Deutschland aber nur wenige Formulare aus öffentlichen Verwaltungen online. Es gebe einen deutlichen Nachholbedarf gegenüber anderen Staaten, obwohl die E-Government-Strategie bereits 2010 beschlossen worden sei. Bis Ende dieses Jahres sollen alle Verwaltungsangelegenheiten online angeboten werden. Bis Ende 2022 sollen bestimmte Verwaltungsleistungen auch international und in englischer Sprache verfügbar sein. Gebündelt geht es um rund 600 Verwaltungsleistungen mit 4500 Einzelposten von Bund, Land und Kommunen.

Im Idealfall sollen sich die Bürger über einen Anlaufpunkt für alles registrieren können, Formulare ausfüllen, bei Bedarf bezahlen und die Dokumente auch sichern können, so Rombach. Diese Verknüpfung dürfte die größte Herausforderung sein. Die Portale der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU müssen alle vernetzt werden. Der Bürger muss sie dann auch finden.

Volker Rombach testete ein Beispiel: Wer auf der Verwaltungssuchmaschine NRW nach Eheschließungen in Hemer suchte, erhielt keinen Treffer. Google führte ganz oben auf der Liste zu professionellen Anbietern, die gegen Vollmacht und Gebühr Urkundenbestellungen übernehmen. „Bei Onlineanträgen ist Hemer auf einem guten Weg, das ist aber nur ein erster Schritt“, so der IT-Spezialist. Arbeitserleichterung bringen Online-Formulare erst, wenn die Daten direkt in die Fachanwendungen der Ämter übernommen werden können und nicht händisch übertragen werden müssen.

Auch Hausmeister sind jetztdigital unterwegs

Auch verwaltungsintern schreitet die Digitalisierung voran. So berichtete die Verwaltung über die Fortschritte beim digitalen Gebäudemanagement. 100 städtische Gebäude verursachen rund 2000 Aufträge jährlich. In einer neuen Software werden alle Gebäude, Daten und Finanzen zentral erfasst. So sind die Grundrisspläne digitalisiert worden. Auf Raumplänen sind direkt Bodenbeläge oder Fenstergrößen auch mit Bildern sichtbar. Verträge, Verbräuche und Finanzen sind direkt zugeordnet.

Auch die Hausmeister sind mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Sie können beispielsweise vom Smartphone aus Störungen oder Verbrauchsdaten übermitteln. Ein dickes Lob für die Hausmeister hatte es bereits im Betriebsausschuss gegeben. Die Organisation über Hausmeisterteams habe sich bewährt. „Sie stehen stets im Brennpunkt des Geschehens und haben meinen größten Respekt“, sagte Fachdienstleiter Andreas Wiese.

Mit privaten Computernim Homeoffice

Durch Corona hat auch das Homeoffice einen anderen Stellenwert erhalten. 198 Mitarbeiter der Verwaltung sind aktuell im Homeoffice. Vor Corona waren es durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung an bestimmten Tagen nur 78. „Das Thema Homeoffice wird gut angenommen“, berichtete der Erste Beigeordnete Sven Frohwein.

Die Mitarbeiter nutzen private Computer, nur in Einzelfällen auch Schulungsgeräte aus der Stadtverwaltung. Das sorgte im Ausschuss für Nachfragen zur Datensicherheit. Über einen VPN-Tunnel – ein virtuelles privates Netzwerk – seien alle Verbindungen gesichert und alle Daten verblieben auf Verwaltungsrechnern, so die Stadt. Zukünftig sollen die Verwaltungsrechner auf Laptops umgestellt werden, die dann auch flexible Büronutzungen im Rathaus und im Homeoffice ermöglichen.