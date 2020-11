Mit dem Bonanzarad zur Wache gefahren

Tim Hens ist eines der Gründungsmitglieder der 1994 entstandenen Hemeraner Jugendfeuerwehr. Sein Weg über die Freiwillige Feuerwehr hat ihn zu seiner beruflichen Karriere geführt. Heute ist er hauptamtlicher Wachabteilungsleiter der Feuerwehr Lüdenscheid und Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Becke. Vor seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr war er aber häufig schon Gast in der ehemaligen Feuerwache in der Innenstadt.

„Seit ich neun bin, bin ich auf meinem Bonanzarad immer zur Feuerwehr gefahren“, erinnert sich der 40-jährige an seine Kindheit. Von den „alten Kameraden“ wird er freundlich aufgenommen. Tim Hens ist begeistert von den Feuerwehrwagen, kommt immer gerne zum Auto waschen an die ehemalige Wache an der Bahnhofstraße. „Da war für mich total faszinierend als Kind“, sagt er heute.

Das Feuerwehrleben ist in seiner Familie nicht verankert. Weder sein Vater noch sein Großvater waren in der Freiwilligen Feuerwehr. „In dieser Hinsicht bin ich Einzelkämpfer. Auch meine Kinder haben nichts mit der Feuerwehr zu tun“, sagt er. Die freundliche Aufnahme durch die Feuerwehrleute und die Technik haben ihn aber gepackt. „Da, wo ich nicht gestört habe, konnte ich mit anpacken“, blickt er auf seine frühen Tage in der Wache zurück.

Als die Gründung einer Jugendfeuerwehr im Gespräch ist, hakt Tim Hens immer wieder nach. „Ich war mit Feuer und Flamme dafür, dass eine Jugendfeuerwehr gegründet wird“, sagt der heutige Löschgruppenführer. Immer wieder fragt er beim damaligen Stadtbrandmeister Gerd Hülter nach. „Das hat sich ziemlich hingezogen“, erinnert er sich.

In einer Zeit ohne Handys und Spielekonsolen

Mit der Jugendfeuerwehr verbindet er eine sehr schöne Zeit. Ausflüge ins Zeltlager gehören dazu, ebenso wie Handballspiele, die teilweise auf Kreisebene unter den Jugendfeuerwehren ausgefochten werden. „Das war noch eine ruhigere Zeit. Da hatte man noch kein Handy und keine Spielekonsole zu Hause“, schwelgt er in nostalgischer Erinnerung. Zusammen ist man auf Übungen und viel im Wald unterwegs. Viele Freunde, die er damals kennengelernt hat, hat er noch heute. Viele sind auch heute noch in der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 1997 und einer Lehre zum LKW-Schlosser beginnt er die Ausbildung bei der hauptamtlichen Wache in Hemer. „Wenn man etwas ehrenamtlich gerne macht, dann macht man das auch beruflich gerne“, erklärt er. Lange Zeit bleibt er auch dort. Dann passiert etwas – ganz plötzlich in der Feuerwehr-Umkleide. Sein Chef sagt ihm fast beiläufig: „Ach Timmi, mir ist das eine Schulungswoche durchgegangen. Da muss ich jemanden nach Lüdenscheid schicken.“ Führungslehrgänge waren, so Hens, in dieser Zeit sehr selten. Der Hemeraner spricht die Gelegenheit mit seiner Frau ab und nutzt die Chance.

In der Kreisleitstelle hat er Freude an der Tätigkeit. Der Blick auf das Geschehen von weiter weg, die Organisation, die Absprachen, Kooperationen und auch die Technik in der Leitstelle gefallen ihm sehr. 2009 wechselt er in die Kreisleitstelle nach Lüdenscheid. Vom Märkischen Kreis als Arbeitgeber wechselt er 2020 zur Stadt Lüdenscheid. Dort ist er Wachabteilungsleiter der Feuerwehr. Die Entfernung zum Arbeitgeber ist für Hens auch der Grund, warum er 2016 Löschgruppenführer in der Becke wurde. „Bei leitenden Positionen vertragen sich Hauptamt und Ehrenamt nicht“, ist seine Überzeugung.

„Die Jungs“ müssen bei Laune gehalten werden

Was er an der Freiwilligen Feuerwehr schätzt, sind die unterschiedlichen Charaktere in einer Löschgruppe. Auch über Altersunterschiede hinweg hält man zusammen und kann sich aufeinander verlassen. Während der Corona-Pandemie fehlen ihm die Abende zur Kameradschaftspflege, die normalerweise immer mittwochs in der Becke stattfinden. Dort ist sonst immer Zeit für Gespräche und die gemeinsame Fahrzeug- und Gerätepflege. „Das ist eine tolle Gemeinschaft“, sagt er.

Allerdings erklärt er auch: „Man muss die Jungs bei Laune halten.“ Vor allem bei der technischen Ausstattung sieht er Handlungsbedarf. „Feuerwehrleute sind technikaffin, und die wollen auch gerne mit moderner Technik arbeiten“, schildert Tim Hens. Das jüngste Fahrzeug in der Löschgruppe ist Baujahr 2002, das älteste Baujahr 1984. „Bei der Fahrzeugbeschaffung ist lange nichts passiert. Ich hoffe, dass das besser wird“, sagt der Löschgruppenführer.

Aber auch die ein oder anderen schwierigen Zeiten haben den Feuerwehrmann nicht zum Schlingern gebracht. „Negative Sachen haben mich nie müde gemacht, sondern nur stärker. Auch in schwierigen Zeiten habe ich nie die Lust an der Feuerwehr verloren“, sagt der 40-Jährige.