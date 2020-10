Mit den Kindern im Austausch bleiben

Hemer. Die elfjährige Elena Giannakis engagiert sich für die Kinderkirche, und sie hat sich ein tolles Projekt überlegt.

Mittlerweile gibt es auch während Corona für fast alles ein Konzept, wie es weitergehen soll. Für Geschäfte, Sportvereine und für Schulen gibt es bestimmte Regelungen, aber was ist mit der Kinderkirche? Diese Frage stellt sich die elfjährige Elena Giannakis, Schülerin des Walburgis-Gymnasiums in Menden, im Rahmen des „SMMP - Schulpreis für Engagement“. Durch den Schulpreis sollen Projekte gefördert und gewürdigt werden, bei denen sich die Schüler gesellschaftlich engagieren. Aufgrund der Pandemie hat sich die Kinderkirche Mitte März kurz vor dem Lockdown das letzte Mal gesehen. Elena ist in der Kinderkirche groß geworden, und es beschäftigt sie sehr, dass diese momentan nicht stattfinden kann. Daher hat sie sich etwas überlegt. Sie ist auf eine Abwandlung der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gekommen. Die Kinder der Kinderkirche haben somit die Möglichkeit, ab morgigem Sonntag in der Christuskirche zwischen 10.30 bis 11 Uhr einen Karton abzuholen. Dieser beinhaltet eine biblische Geschichte, diesen Sonntag zum Erntedank, eine Mitmach-Aktion und eine bunte Mischung an Überraschungen. Gerade die Mitmach-Aktion sei sehr wichtig und biete eine Art Austausch zwischen den Kindern und der Kirche: „Die Aktion soll keine Einbahnstraße sein. Sie soll als Teilprojekt zurückkommen, um mit den Kindern im Austausch zu bleiben. Ziel ist es, die Ergebnisse entweder vor der Gemeinde zu präsentieren oder im Schaukasten vor der Kirche auszustellen“, so Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus. Gemeinsam mit ihrer Familie und dem Team der Kinderkirche stellte Elena dieses Projekt auf die Beine, aber auch vom Schuhgeschäft Deichmann bekommt sie Unterstützung. Dort wurden die Kartons gesammelt. Den Karton neu befüllen lassen, können die Kinder an jedem ersten Sonntag des Monats.