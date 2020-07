Mit der Gitarre durch den Sauerlandpark

Hannes Weyland war in den Themengärten unplugged unterwegs.

Hemer. In den Themengärten konnten die Gäste des Parks die Musik von Künstler Hannes Weyland hören.

Das heiß begehrte Rudelsingen mit Hannes Weyland im Sauerlandpark Hemer fiel leider auch der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch gab es jetzt mal ein Wiedersehen mit dem sympathischen Künstler. Am Donnerstagabend gastierte Weyland in den Themengärten und sorgte beim extra langen Sommerabend unplugged für musikalische Unterhaltung. Zwischen Rosengarten und Mini-Phänomenta war der Solokünstler mit seiner Gitarre unterwegs und präsentierte neben eigenen Stücken auch Coverhits.

Der Singer-Songwriter-Pop aus dem Ruhrgebiet kam dabei beim Publikum sehr gut an. Weniger erfreulich war hingegen der Regenschauer, der ein wenig die Stimmung trübte. Weyland ließ sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Unter Regenschirmen und in den angrenzenden Unterstellmöglichkeiten in den Themengärten verharrten viele Zuhörer, bis der Schauer endlich aufhörte. Danach ging es musikalisch weiter und Weyland und seine Zuhörer machten es sich unter den Platanen gemütlich.