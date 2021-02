Mit der Hinweis-App den SIH kontaktieren

Hemer. Verwaltungsrat vertagt Entscheidung zum neuen digitalen Instrument. Andere Projekte liegen auf Eis.

In Folge eines durch Corona gebeutelten Haushaltes musste SIH-Vorstand Axel Raue in der Verwaltungsratssitzung des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer am Dienstagabend so einige Erwartungen dämpfen. Projekte wie die Langgrasblühwiesen, das Stadtbaumentwicklungsprojekt sowie Konzepte zur Stadtreinigung und des Personalaufbaus scheitern an den finanziellen Mitteln oder können nicht gemäß den Erwartungen fortschreiten. Beim Stadtbetrieb stehen aber auch andere Projekte auf dem Plan. So ist der Aufbau einer „Hinweis-App“ angedacht.

Angeschlagener Haushalt verhindert Projekte

„Der coronale Haushalt kann nur jeden Euro einmal ausgeben“, sagte Axel Raue und reagierte damit auch auf die Kritik von Dieter Beele von der Iserlohner SPD. Dieser hatte vor allem den verringerten Personalaufbau und das aufgrund mangelnder Finanzierung herausgefallene Stadtreinigungsprojekt bemängelt. Raue dazu: „Wir können die Innenstadt nicht so reinigen, wie es vorgesehen war.“ Allerdings versuche man, die Projekte doch noch mit der Hilfe von Fördermitteln zu realisieren. Neben anderen Maßnahmen wurde in der Verwaltungsratssitzung auch ein anderes Projekt angesprochen. Mit einer Hinweis-App sollen Bürger künftig den Stadtbetrieb auf eventuelle Schäden oder andere Mängel, die im Aufgabenbereich des SIH liegen, aufmerksam machen können. Neben den auf Hemer und Iserlohn verteilten Kosten von rund 25.000 Euro würde auch die Einrichtung von zwei 0,5 Stellen für die Anwendung dieser App nötig sein. Ein Service-Center solle sich um die Hinweise von der Bevölkerung kümmern.

Über ein Ticketing-System würden die Hinweise dann strukturiert und an den zuständigen Mitarbeiter geschickt. „Dann beschäftigt sich ein Bereichsleiter nicht mit einem abgebrochenen Ast“, nannte Axel Raue ein Beispiel. Auf einer Karte könnten dann die Bürger nachsehen, welchen Bearbeitungszustand die Meldung gerade hat. „Es geht um ein Instrument der Kommunikation“, schilderte der SIH-Vorstand den Gedanken hinter der App.

Auch die Stadt Hemer hat angedacht, dieses System in interkommunaler Zusammenarbeit mit dem SIH zu nutzen. Dies wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen auch schon angekündigt, wenngleich die Politik noch darüber in den dafür zuständigen Gremien entscheiden muss.

In der Verwaltungsratssitzung wurde die Entscheidung über die Einführung der App noch vertragt. „Es sind noch viele Eventualitäten offen“, erklärte Wolfgang Römer für die CDU. So seien die städtischen Töchter (zum Beispiel die Stadtwerke) noch nicht „mit im Boot“.

Mehrheit spricht sich für Vertagung aus

Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe merkte an, dass ein nachträglicher Einstieg in das System möglich sei. „Wir befinden uns noch im Entscheidungsfluss“, sagte er. Die Mitglieder des Verwaltungsrates stimmten mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung jedoch mehrheitlich für die Vertagung.

Im Bezug auf die App wurde ebenfalls die Frage gestellt, wofür die beiden 0,5 Stellen genutzt werden sollten. Schließlich habe der SIH schon ein Beschwerdemanagement. Axel Raue stellte klar, dass diese Stellen für den Betrieb der App wichtig seien. „Ich möchte sichergehen, dass es funktioniert“, erklärte der SIH-Vorstand. Personell sei man schon sehr „auf Knopf genäht“, was die weiteren Stellen notwendig mache – vor allem da man mit einem neuen System arbeite.