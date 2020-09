Mit gestohlener EC-Karte vierstellige Summe abgehoben

Hemer. Polizei fahndet nach zwei Diebinnen, die eine 75-jährige Frau aus Hemer in einem Drogeriemarkt bestohlen haben sollen.

Die Polizei fahndet nach zwei Frauen, die eine 75-jährige Frau in Hemer beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen haben. Durch den Diebstahl der EC-Karte haben die Diebinnen eine vierstellige Summe abgehoben. Das Verbrechen ist am 2. Oktober des vergangenen Jahres passiert. Nun – fast ein Jahr später – hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Fotos aus dem Aufnahmen der Überwachungskamera angeordnet.

Vierstellige Summe vom Konto des Opfers abgehoben

Zwei Frauen haben eine Seniorin bestohlen. Foto: Privat

Während sich die Seniorin im Drogeriemarkt Make-Up anschaute, verdeckte laut Polizei die eine Frau die Handtasche der Geschädigten mit Textilartikeln. Unter diesem Sichtschutz öffnete sie die Tasche und zog die Geldbörse heraus. Ihre mutmaßliche Komplizin sicherte die Umgebung. Vier Sekunden später entfernten sich die Unbekannten. An der Kasse stand die 75-Jährige dann plötzlich ohne Geld, Papiere und EC-Karte da. Das Opfer machte sich sofort auf den Weg zur Sparkasse, um ihre Karte zu sperren zu lassen. Doch auch dort waren die Täterinnen laut Polizei schneller: Vier Minuten nach

Nun hat das Amtsgericht die Fotos zur Fahndung herausgegeben. Foto: Privat

dem Diebstahl holten sie eine vierstellige Summe, eine Minute später noch einmal eine dreistellige Summe aus dem Geldautomaten am Nöllenhof.