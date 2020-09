Mit Helikopter in Spezialklinik

Frönsberg. In Frönsberg wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Zahlreiche Rettungsfahrten musste die Hemeraner Feuerwehr am Nachmittag bewältigen. Zur Verstärkung kamen auch Rettungswagen aus Iserlohn und Menden zum Einsatz. Im Ortsteil Stephanopel stieß ein 16-jähriger Radfahrer in Höhe des früheren Hauses Winterhof gegen ein parkendes Auto und stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der schwere der Verletzungen forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an, der am Dorfgemeinschaftshaus Ispei landete. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen zum Hubschrauber transportiert und dann in das Klinikum Dortmund Nord geflogen.