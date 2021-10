Hundeschwimmen Mit kühnem Sprung in Hemer in die Fluten

Hemer. Zum Freibad-Saisonabschluss dürfen die Hunde in Wasser! Das Hundeschwimmen findet am kommenden Sonntag im Freibad Am Damm statt.

Die Vorfreude bei vielen Hundebesitzern ist groß, denn am Sonntag, 10. Oktober, dürfen die Vierbeiner wieder das Freibad „Am Damm“ erobern. Von 9 bis 17 Uhr steht Herrchen, Frauchen und Hunden das gesamte Freibad, einschließlich Liegewiesen, Babybecken und der gesamte übrige Beckenbereich zur Verfügung. Das Wasser ist chlorfrei, aber sauber und wird zur nächsten Badesaison komplett erneuert. Aus hygienischen Gründen dürfen die Hundebesitzer an diesem Tag nicht ins Wasser. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Hund und einen Euro für jede menschliche Begleitperson. Besucher ohne Hunde sind selbstverständlich auch willkommen.

Neufundländer retten Dummys aus dem Wasser

Die Hunde sollten „Gassi gegangen“ sein, und jeder Besitzer wird gebeten, für Sauberkeit zu sorgen. Bitte das Impfbuch des Hundes mitbringen und auf Verlangen vorzeigen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die DLRG verkauft Bratwürstchen und Kaltgetränke, der Förderverein „Schwimmen in Hemer“ bietet Kaffee und Kuchen an. Zudem wird es Verkaufsstände zum Stöbern geben. Des Weiteren wird das Fotostudio „Kreativblende“ bei gutem Wetter sogenannte „Schnappfotos“ von den Vierbeinern machen. Ein Höhepunkt ist der Besuch der Wasserarbeitsgruppe Möhnesee. Diese wird mit ihren Neufundländern gegen 11 Uhr ihr Wassertraining im Freibad absolvieren. Neufundländer werden oft in der Wasserrettung eingesetzt, weil sie gut schwimmen können. Diese Vorliebe für das Wasser ist Neufundländern angeboren. Es ist eine Charaktereigenschaft, die bereits seine kanadischen Vorfahren kennzeichnete. Die Wasserarbeitsgruppe reist mit verschiedenen Hunden an, unter anderem mit Coco und Ruby. „Wegen Corona haben wir lange nicht trainieren können, und als es dann wieder richtig losgehen sollte, kam das Hochwasser“, sagt Michaela Peters im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gruppe ist auf einem Campingplatz an der Ruhr heimisch geworden, aber der Wohnwagen samt Zubehör ist im Juli weggeschwommen, und mit ihm fast sämtliches Übungsmaterial der Gruppe. „Aber natürlich können wir einiges zeigen wie zum Beispiel eine Dummyrettung“, so Michaela Peters, die am Sonntag aber nicht dabei sein kann – sie muss auf den Neufundländernachwuchs aufpassen.

Auch in diesem Jahr gilt für den Freibad-Besuch: Auch außerhalb der Schwimmbecken müssen Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Zudem sollten menschliche Besucher an einen entsprechenden Mund-und-Nasen-Schutz denken. Zum Schutz aller weisen die Stadtwerke auf die aktuell geltenden Corona-Hygienebestimmungen hin.

