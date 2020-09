Mit mobiler Teststation alle erreicht

Hemer. Nach bei Corona-Nachweis bei einer Lehrkraft wurden Schüler und Kollegen getestet.

„Es ist perfekt gelaufen, alle haben sich vorbildlich verhalten“, bilanziert Schulleiter Florian Lötters das Drive-In-Verfahren für die Corona-Abstriche an der Sundwiger Freiherr-vom-Stein-Schule. Am Freitag hatte das Gesundheitsamt die mobile Teststation auf dem Schulhof aufgebaut, an der die von ihren Eltern begleiteten Kinder aus dem Auto heraus – einige wenige auch zu Fuß – getestet wurden. Zeitweilig habe es einen Rückstau bis auf die Straße gegeben, das solle beim nächsten Abstrich geändert werden.

52 Schüler und drei Lehrersind in Quarantäne

Am Montag war bei der Routinetestung das Coronavirus bei einer Lehrkraft nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin für 52 Schüler und drei Lehrer als Kontaktpersonen der ersten Kategorie Quarantäne angeordnet. Alle haben an dem Abstrich teilgenommen. Über einen QR-Code können sie nach einem Tag das Ergebnis abrufen. „Selbst bei einem negativen Testergebnis gilt die Quarantäne aber weiterhin“, betont Florian Lötters. Weitere Testtermine folgen.

Für Hemer führt die Statistik des Märkischen Kreises derzeit einen Infizierten auf. Die erkrankte Lehrkraft taucht durch ihren Wohnort außerhalb des Kreises nicht in der heimischen Statistik auf. Dafür ist die Zahl der Kontaktpersonen jedoch auf 72 angestiegen. Aktuell sind kreisweit 62 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 392 Kontaktpersonen sowie 93 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne.