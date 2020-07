Mit neun Millionären auf Platz 154

Hemer. In der Felsenmeerstadt gibt es wieder mehr Millionäre – oder gab es zumindest 2016. Aus diesem Jahr stammt die aktuelle Statistik von Information und Technik NRW. Hemer hatte demnach 9 Einkommensmillionäre (Vorjahr 7) und schafft es auf 2,7 pro 10.000 Einwohner. Das reicht nur zu Platz 154 in NRW. Im Märkischen Kreis ist der Durchschnitt mit 6,7 auf 10.000 Einwohnern in Neuenrade am höchsten.

Insgesamt stieg die Zahl der Einkommensmillionäre 2016 landesweit um acht Prozent auf 5279. Im Vorjahr zählte die Statistik 4886. In der Statistik sind 396 nordrhein-westfälische Städte aufgelistet. Die höchste Millionärsdichte gibt es mit einer Quote von 16,9 je 10.000 Einwohner im Rhein-Kreis Neuss, gefolgt von Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis (11) und Roetgen in der Städteregion Aachen (10,5).

Ehegatten werdenzusammen veranlagt

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass in der Statistik zusammen veranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016. Die Steuerdaten werden von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten zur Verfügung gestellt.