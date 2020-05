Mit Scheinrechnung und illegal geführten Konten gearbeitet

Mit einem kurzen Satz hat der Angeklagte im Steuerbetrugsprozess alle Vorwürfe pauschal eingeräumt und damit ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Geschäftsführer eines in Hemer ansässigen Schleifbetriebes soll 2010 bis 2017 durch gefälschte Rechnungen nicht oder nicht mehr existenter Unternehmen einen Umsatzsteuerschaden von bis zu 400.000 Euro verursacht haben. Bis auf 122.000 Euro soll diese Steuerschuld beglichen sein. Vor dem Landgericht muss sich der 41-Jährige unter anderem wegen „Steuerhinterziehung in großem Ausmaß“ verantworten.

„Die Rechnungen waren nicht richtig“, erklärte er im Landgericht. Es stellte sich allerdings kurz darauf heraus, dass er damit möglicherweise über das Ziel hinausgeschossen war. Denn durch die Vernehmungen von Zeugen und die Detailarbeit der Juristen zeigte sich, dass ein paar korrekt erstellte Rechnungen mit in die Anklage geraten sein könnten. Der Vorsitzende Richter Andreas Behrens machte klar, dass die Kammer auch in dieser für den Angeklagten entlastenden Richtung alles unternehmen werde, um der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Ihm sei es lieber, von der Summe der derzeit noch erhobenen Steuerforderung etwas abzuziehen, als ein pauschales Geständnis hinzunehmen – wenn der Angeklagte dieses nur abgebe, um sich die im Gegenzug in Aussicht gestellte Bewährungsstrafe zu sichern.

Der größte Teil der Vorwürfe scheint allerdings korrekt zu sein. Die Richter haben in der dritten Sitzung des Prozesses erstmals mithilfe des Angeklagten versucht, den Vorgängen auf den Grund zu gehen. Ein Zeuge, der nach eigenen Angaben früher mit dessen Vater geschäftlich zu tun hatte, räumte freimütig ein, dass er wegen eigener Steuerbetrugstaten zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war. „Für mich war die Sache mit meiner Verurteilung erledigt.“ Seine Firma hatte in den Jahren 2010 bis 2013 die Schleifböcke in der Firma des Angeklagten „so vorbereitet, dass daran gearbeitet werden konnte“. Für diese Dienstleistungen gab es korrekt erstellte Originalrechnungen.

Geschäftskonten mit Namender Tagelöhner eröffnet

Außerdem gab es offenbar nach gemeinsamer Absprache erstellte Rechnungen, bei denen der Zeuge mit dem Vater des Angeklagten zusammengearbeitet hatte, um Steuern zu sparen. „Irgendwann wurde mir das zu heiß“, begründete der Zeuge das Ende der Geschäftsbeziehungen. Der Angeklagte nutzte die Rechnungsformulare des Zeugen später, um eigene Scheinrechnungen für den Steuerbetrug zu erstellen. „Ich kann nicht mehr nachvollziehen, welche Rechnungen echt sind“, erklärte der Zeuge nach einem Blick auf die Papiere.

Und so gingen die Richter mit dem Angeklagten mehrere Gruppen von Rechnungen durch, die Firmen, Einzelpersonen oder bereits abgemeldeten, also erloschenen Firmen zuzurechnen waren. Die Auskünfte des Angeklagten reichten von dem Hinweis, dass tatsächlich mehr Fenster bezahlt wurden, als sein Firmengebäude Öffnungen hat, bis zum Eingeständnis: „Das ist auch nicht richtig gelaufen.“ Eine ehemalige Bankkauffrau von der Sparkasse Menden-Hemer berichtete von einer Geldwäscheanzeige gegen den Angeklagten, weil dieser mehrere „Geschäfts“-Konten auf die Namen seiner Tagelöhner eröffnet hatte, auf denen und von denen es teilweise merkwürdige Geldbewegungen gab. Sie wusste auch, dass die bulgarischen Mitarbeiter der Schleiferei aus der Grenzregion zur Türkei stammten und besser Türkisch als Bulgarisch sprachen. Einer von ihnen wurde seitens der Sparkasse befragt. Er konnte damals nicht angeben, ob ein Privat- oder Geschäftskonto unter seinem Namen lief. „Er wusste nicht, was Sache war und hatte keine Karte. Die war im Besitz seines Chefs (also des Angeklagten), der das Konto auch eingerichtet hatte.“ Schon dieses Vorgehen sei rechtswidrig gewesen, erklärte die Zeugin: „Das Konto muss von der Person geführt werden, die im Vertrag als Kontoinhaber geführt wird.“ Diese Hinweise passten zur – vor Gericht bereits laut gewordenen Verwunderung, dass es sehr einfach ist, ein Gewerbe für eine Person anzumelden. Der Angeklagte nutzte diese Scheinfirmen zur Erstellung gefälschter Rechnungen, die er steuerlich geltend machte.