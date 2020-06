Hemer. Die Polizei kontrollierte am Donnerstag zwischen 14.22 und 16.55 Uhr an der Lohstraße die Geschwindigkeit von 275 Fahrzeugen. Vier Fahrer müssen ihren Führerschein vorübergehend abgeben. 19 Verkehrssünder müssen ein Verwarngeld zahlen. Der Schnellte im Negativsinne hatte in der Tempo-30-Zone 71 km/h auf dem Tacho.