Mit Volldampf gegen eine Straßenlaterne

Hemer. Glücklicherweise keine Verletzten, aber 15.000 Euro Sachschaden am Auto und 1000 Euro an einer Straßenlaterne sind die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Märkischen Straße ereignete.

Gegen 3 Uhr morgens fiel der Besatzung eines Streifenwagens an der Märkischen Straße, Höhe Hausnummer 76, ein Fahrzeug auf, welches mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße Im Ohl in Richtung Märkische Straße unterwegs war. Die Beamten beschlossen, dieses Auto zu kontrollieren.

Der Wagen bog von der Hauptstraße nach links in die Märkische Straße ab. Der Sichtkontakt zu dem Auto brach auf der Märkischen Straße in Höhe der Linkskurve im Bereich der Einfahrt des dortigen Parkplatzes des China-Restaurants ab. Nachdem der Funkstreifenwagen die Linkskurve passierte, stellten die Polizeibeamten fest, dass das augenscheinlich zu schnelle Fahrzeug unfallbeschädigt mittig auf der Straße stand.

Der 24-jährige Unfallverursacher hatte auf regennasser Fahrbahn unmittelbar nach der Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und geriet nach rechts von der Straße ab. Hierbei touchierte er die seitliche Begrünung und fuhr gegen eine dortige Straßenlaterne. Der Laternenmasten brach ab und wurde durch den Aufprall noch sechs Meter weiter geschleudert.

Der junge Mann stand neben seinem Fahrzeug und gab direkt an, Alkohol konsumiert zu haben. Dies wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Der Unfallverursacher wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Fahrzeugfront war stark eingedrückt und deformiert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.