Mittagstisch im Zwei-Wochen-Rhythmus

Hemer. Das Angebot des gemeinnützigen Vereins „Iss mit“ läuft wieder an – allerdings mit geteilten Gruppen.

Das erste Mal seit langem haben sich am Montag wieder Gäste zum Mittagstisch von „Iss mit“ im JuK getroffen. Vorher musste das gemeinnützige Angebot für Bedürftige und Senioren aufgrund der Corona-Krise ruhen. Nun soll es auch weiterhin stattfinden. Im Zwei-Wochen-Rhythmus wird erst eine Gruppe und in der darauffolgenden Woche die zweite Gruppe verköstigt.

Das Klappern von Besteck und Geschirr erfüllt das Jugend und Kulturzentrum. Das Essen ist aufgetischt, es gibt Putenbrust mit Kartoffelpüree und Möhren. Der Abstand zwischen den Gästen – eine Stuhlreihe wird immer frei gelassen – dämpft eher die ausgelassene Stimmung. Bald aber sind die ersten Gespräche zu hören. Statt einer Geräuschkulisse aus Gemurmel bestimmen laute Gespräche, die über Tischreihen geführt werden, die Szene. Viele sind nicht nur wegen des Essens in das JuK gekommen, sondern auch aufgrund des gesellschaftlichen Zusammenseins.

Geselligkeit und Entlastungdurch den Mittagstisch

„Es ist eine schöne Atmosphäre hier. Das hat uns schon sehr gefehlt“, sagt zum Beispiel eine 52-Jährige, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. Sie kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten, das Angebot des Mittagstisches entlastet sie. Ihr Lob gilt auch dem Team aus Ehrenamtlichen. „Respekt, dass sie das jedes Mal so gut auf die Reihe kriegen“, ist sie begeistert.

Das Team um Steffi Zeiske (2. v. li.) hat sich um die Essensausgabe und die Küche gekümmert. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Auch ein 88-jähriger Gast fühlt sich am Mittagstisch wohl. Er ist eher wegen der Gesellschaft vor Ort und nicht wegen des Essens. „Zu Hause bin ich alleine. Meine Frau ist vor 20 Jahren gestorben“, sagt er. Beim Mittagstisch treffe er aber regelmäßig auf bekannte Gesichter.

Etwas mehr als 30 Gäste sind am Montag gekommen, 37 waren angemeldet. „Viele kommen auch aus Iserlohn oder Altena. Da passt es heute nicht gut, dass die Busse streiken“, erklärt Steffi Zeiske, Vorsitzende von „Iss mit“ die Gegebenheiten. Mit dem Andrang ist sie aber trotzdem zufrieden. Einer der Gäste hat sogar den Fußweg aus Iserlohn auf sich genommen. Neben der Anmeldung müssen sich die Gäste auch – wie mittlerweile fast überall üblich – in eine Liste eintragen, zudem werden am Eingang die Hände desinfiziert.

In normalen Zeiten besuchen zwischen 75 und 100 Gäste den Mittagstisch. In Zeiten der Corona-Krise wird die Gruppe aufgeteilt. Alle Gäste haben am Montag deswegen auch ein Kärtchen bekommen. Darauf ist der Termin für das nächste Essen in 14 Tagen notiert. Am kommenden Montag ist erst mal die „Gruppe B“ an der Reihe. Der Mittagstisch gilt als Sonderveranstaltung und ist aus Sicht der Stadt zulässig. „Wir sind glücklich, dass dieses Angebot wieder stattfindet“, sagt Christian Schweitzer als künftiger Bürgermeister. Allerdings gehören auch viele der ehrenamtlichen Helfer zur Risikogruppe. „Ob sie sich dem Risiko aussetzen, ist ihre persönliche Entscheidung. Wenn das aus diesen Gründen nicht stattfinden kann, muss man das akzeptieren“, sagt Steffi Zeiske. Am Montag waren zehn ehrenamtliche Helfer vor Ort.

Neben der warmen Mahlzeit, dem Nachtisch und später noch Kaffee und Kuchen gab es zusätzlich auch noch die Gaben zum Erntedankfest. Ein Tisch voller Konserven, Kaffee, Nudeln, Schokolade und anderen Lebensmittel des täglichen Gebrauchs stand für die Gäste bereit. Die Spenden stammen von der Kita am Mühlackerweg und der evangelischen Gemeinde Deilinghofen.