Mittelalterlichen Bergbau im Felsenmeer Hemer kennenlernen

Hemer. Besondere Führungen durch das Felsenmeer gibt es am Wochenende 17./18. Juni. Welche spannenden Einblicke es gibt.

In diesem Jahr findet erstmals das lange Wochenende der zwölf Naturparke in Nordrhein-Westfalen statt. Insgesamt werden 24 extra zum Aktionstag geplante Veranstaltungen durchgeführt. Auch der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ist mit einer besonderen Führung durch das Felsenmeer in Hemer dabei. Als die Speläo-Gruppe Sauerland vor drei Jahren einen Förderantrag für das Projekt „Visualisierung des mittelalterlichen Bergbaus im Felsenmeer“ gestellt hatte, ahnte sie kaum, welche zeitaufwendige Arbeiten auf die ehrenamtlichen Forscher zukamen. „Wir haben rund 2000 Stunden meist in gebückter Haltung oder auf den Knie rutschend unter Tage verbracht, um die Bergwelt mit neuester Technik zu vermessen und zu filmen“, berichtet Wolfgang Hänisch, Initiator des Projektes. Mehrere Terrabytes Datenmaterial wurden zusammengetragen, die nun professionell durch einen Dienstleister aufbereitet werden. Noch ist das Projekt nicht abgeschlossen, denn die Visualisierung auf mobilen Endgeräten steht noch aus. Dennoch gibt es über das Projekt viel zu berichten. Einiges wird exemplarisch im Naturpark Informationszentrum an der Deilinghofer Straße 71 gezeigt.

Gespannt auf die Premiere

Im Rahmen von „Naturparke24“ erfolgt nun eine erste Möglichkeit, sich dem Thema des mittelalterlichen Bergbaus auf diese Weise zu nähern. „Wir sind sehr gespannt auf die Premiere“, so Diana Naumann vom Kulturquartier der Stadt Hemer und Bernd Strotkemper vom Naturpark Sauerland Rothaargebirge, die für den organisatorischen Rahmen verantwortlich sind. Die Führungen im Felsenmeer in Hemer finden am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, jeweils um 10 Uhr und um 14 Uhr statt.

Ausführliche Informationen zu Naturparke24 und den einzelnen Veranstaltungen bietet die Website www.naturparke24.de.

Besondere Aktionen in NRW

Dabei sind alle Veranstaltungen kostenfrei, Interessierte müssen sich jedoch bis auf der Homepage anmelden. Das Kartenkontingent ist verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Mit „Naturparke24 – das lange Wochenende der Naturparke in Nordrhein-Westfalen“ laden die Naturparke landesweit zu besonderen Aktionen ein, die Jung und Alt faszinierende Naturerlebnisse vor der eigenen Haustür ermöglichen.

