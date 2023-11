MK-Heimatpreis für Eishockey-Museum Hemer

Der Förderverein des Eishockey-Museums „Puck“ in Hemer belegt Platz eins beim „Heimatpreis 2023“. Landrat Marco Voge (2. v. li.) überreichte die Urkunde unter anderem an Vorstandsmitglied Rainer Tüttelmann (re.).

Hemer/Kreis. Hemer hat erneut den Heimatpreis des Kreises gewonnen. Der Förderverein des Eishockey-Museums „Puck“ freut sich über 6000 Euro.

Der Förderverein des Eishockey-Museums „Puck“ in Hemer belegt Platz eins beim „Heimatpreis 2023“. Die mit Spannung erwartete Auszeichnung nahm Landrat Marco Voge am Montagabend im Ständesaal des Kreishauses Altena vor. Zum fünften Mal hatte der Märkische Kreis den Wettbewerb „Unsere Heimat Märkisches Sauerland“ ausgelobt – und wird dabei vom Land NRW unterstützt. Insgesamt 17 Projekte hatten sich diesmal beworben, erfreulicherweise mehr als im Vorjahr. Im Fokus standen dabei ehrenamtlich getragene Projekte mit einem spezifischen Bezug zur Märkischen Heimat, die eine Strahlkraft für das gesamte Kreisgebiet und zum Teil auch darüber hinaus haben.

Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

„Der Heimatpreis ist ein tolles, durch das Land NRW finanziertes Projekt. Er stellt das ehrenamtliche Engagement der Menschen in den Mittelpunkt. Unsere Gesellschaft und unser Miteinander sind ohne das freiwillige, bürgerschaftliche Engagement gar nicht denkbar. Umso wichtiger ist es, das Ehrenamt entsprechend zu würdigen. Die kreativen Ideen zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere liebenswerte Region ist. Unsere Heimat liegt den Menschen am Herzen. Das ist großartig“, sagte Landrat Marco Voge bei der Laudatio. Er war gemeinsam mit Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper, Vertretern der Kreistagsfraktionen, sowie Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises, Teil der Jury.

Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper ergänzte im Ständesaal in Altena: „Die Bewerbungen spiegeln das großartige, ehrenamtliche Engagement der Projektträger wider. Gerade der spezifische Bezug zum Märkischen Sauerland ist gefragt und macht den Reiz des Wettbewerbs aus. Der Heimatpreis steht für die märkische Identität. Die Projekte und Geschichten der Preisträger stehen unverwechselbar für das Märkische Sauerland und sind ein starkes Stück Heimat.“

Spannende Geschichte des Eishockeys

Mit 6000 Euro wurde der erste Preis prämiert. Er geht an den Förderverein des Eishockey-Museums „Puck“ in Hemer. Das Museum erzählt die spannende Geschichte, wie das Eishockey ins Märkische Sauerland kam: vom Eisbahnbau der kanadischen Streitkräfte, den Umzug nach Iserlohn bis hin zu den „Roosters“ als sportliches Aushängeschild in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Träger des Museums ist der Förderverein, der das Museum aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Mehr als 1000 Exponate sind dort ausgestellt. Bis heute trägt Eishockey dazu bei, die Heimat der „Roosters“ in ganz Deutschland bekannt zu machen.

Platz zwei teilen sich der Märkische Malkreis und die Werkstatt Plettenberg. Sie dürfen sich jeweils über 1500 Euro freuen. Der Märkische Malkreis, dem etwa 30 Mitglieder angehören, hatte fünf großformatige Plakate mit den Umrissen des Märkischen Kreises zu den Themen Wasser, Sehenswürdigkeiten, Sauerland, Großbaustelle und Winter erstellt. Ebenfalls über 1.500 Euro freut sich die „Werkstatt Plettenberg“ – ein Kreis zur Förderung der Bildenden Kunst. Der Projektträger vergibt jährlich ein Stipendium für junge Künstler mit akademischen Abschluss.

Platz drei und 1.000 Euro gehen an das Stadtmarketing Neuenrade für das „Gertrüdchen“. Es ist eines der ältesten deutschen Volksfeste und wird seit mehr als 650 Jahren gefeiert – anfangs als reiner Viehmarkt, heute als Volksfest mit Pferde-, Kram- und Jahrmarkt.

Zwei Sonderpeise vergeben

Damit nicht genug: Mit zwei Sonderpreisen in Höhe von jeweils 500 Euro zeichnete der Heimatbund MK weitere Projekte im Märkischen Kreis aus: zum einen das „SauerlandKINO“ der SG Balve/Garbeck, ein mobiles Open-Air-Kino, das auch im Hönnetal stattfand. Zum anderen das „Mendener Netzwerk“, das unter anderem mit dem Projekt „Augen auf!“ für Menschlichkeit, Vielfalt, Zivilcourage und Toleranz steht und wirbt.

