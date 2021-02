Mobbing erkennen und handeln

Hemer. Am 22. Februar ist der internationale „Behaupte dich gegen Mobbing“-Tag.

Als Kind litt sie selbst unter Mobbing, wurde von anderen ausgegrenzt und beleidigt. Sie schaffte es raus aus dieser Situation, das Blatt wendete sich durch positive Erlebnisse und Erfolge als Führungskraft. Als dann ihr Sohn in der Schule beleidigt und fast selbst zum „Mobber“ wurde, waren die alten Probleme in neuer Form wieder präsent. Heute ist Simone Kraushaar-Schmitz zertifizierte Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainerin sowie Kinder- und Jugendcoach und setzt sich in Hemer und gesamten Märkischen Kreis zusammen mit Kindergärten und Grundschulen, aber auch in offenen Kursen aktiv für Mobbing-Prävention, gewaltfreie Kommunikation sowie mehr Selbstvertrauen für Kinder ein.

Jedes dritte Kind istvon Mobbing betroffen

„Jedes dritte Kind ist von Mobbing betroffen“, sagt Simone Kraushaar-Schmitz, die der Meinung ist, dass Mobbing ein individuell geführter Prozess ist. „Das eine Kind ist nach kurzer Zeit am Rande der psychischen Widerstandskraft, das nächste kann man ein halbes Jahr lang ärgern und es macht ihm gar nichts“. Auch wenn es heißt, dass es an einigen Schulen kein Mobbing gebe, Simone Kraushaar-Schmitz ist davon überzeugt, dass es an jeder Schule Mobbing in unterschiedlichen Formen gibt.

Schulsozialarbeiter alsAnsprechpartner

An den Hemeraner Schulen sind die Schulsozialarbeiter direkte Ansprechpartner, wenn es zu Mobbing kommt. So werden regelmäßige Sprechstunden für die Schülerinnen und Schüler angeboten. Hier geht es um individuelle Beratung für Eltern und Unterstützung bei der Lösung von Konflikten in der Schule. Dazu gehört eben auch der Bereich Mobbing. Zudem werden auch soziale Trainingseinheiten mit der ganzen Klasse zur Stärkung sozialer Kompetenzen angeboten, jede Schule regelt das für sich.

Am Montag, 22. Februar, ist der internationale „Behaupte dich gegen Mobbing“-Tag, an diesem Tag bietet Simone Kraushaar-Schmitz unter dem Titel „Gemeinsam gegen Mobbing“ eine Online-Veranstaltung für Eltern und Pädagogen an. Die Teilnahme ist kostenfrei und findet von 20 bis 21 Uhr über Zoom statt.

Auch ihre Mendener Kollegin Sandra Künzel lädt zu zwei Online-Veranstaltungen über die Plattform Zoom ein, allerdings schon am 20. Februar. Um 11 Uhr können Kinder teilnehmen, und um 12 Uhr Erwachsene. „Wer vielleicht am 22. nicht kann, könnte dann bei meiner Kollegin teilnehmen und umgekehrt“, hofft Simone Kraushaar-Schmitz auf rege Teilnahme. Alle weiteren Details zur kostenfreien Veranstaltung gibt es bei Facebook-Seiten von Simone Kraushaar-Schmitz und Sandra Künzel.