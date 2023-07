„Mobiles Rathaus“ soll in Hemer Kommunikation verbessern

Hemer. „Das „Mobile Rathaus“ kommt in Hemer in die Ortsteile. Auch bei den Sprechstunden des Bürgermeisters gibt es Änderungen.

Mit einem „Mobilen Rathaus“ will Bürgermeister Christian Schweitzer in Hemer den Kontakt mit den Bürgern verbessern. „Dadurch können wir Probleme frühzeitig erkennen und die besten Lösungen für unsere Stadt finden“, so Schweitzer, „Kommunikation ist schließlich das Bindeglied unserer Gesellschaft.“ Transparenz und effizientes Behördenhandeln seien Ziele, die man allerdings nicht allein über das Internet bzw. die sozialen Medien erreichen könne. Schweitzer: „Nicht alle Bürgerinnen und Bürger können die entsprechenden Online-Plattformen oder das BürgerEcho nutzen, sondern favorisieren das direkte Gespräch mit Blickkontakt.“

+++ Lesen Sie auch: Gefährliches Fahrbahnloch auf der Landstraße in Hemer +++

„Wir werden an verschiedenen Orten präsent und ansprechbar sein“, so Christian Schweitzer. Dabei werde er nicht immer alleine in Erscheinung treten, sondern bei aktuellen Themen und Anlässen Unterstützung von zuständigen Fachleuten aus der Verwaltung vor Ort haben. Das „Mobile Rathaus“ wird ab September jeden ersten Mittwoch eines Monats auf dem Wochenmarkt (Neuer Markt) von 9 bis 11 Uhr Station machen. Am Mittwoch, 6. September, wird der erste Termin sein.

Angebot auch in den Stadtteilen

Das Angebot erstreckt sich auch auf alle Stadtteile. „Kindergärten und Schulen, Eltern, Vereine und Initiativen erhalten die Möglichkeit, Termine mit dem Bürgermeister (buergermeister@hemer.de; Tel. 02372/551-221) zu vereinbaren. Je nach Themenwünschen wird Schweitzer auch hier fachliche Verstärkung aus dem Rathaus mitbringen.

+++ Auch interessant: Friedhöfe in Hemer können jetzt virtuell erkundet werden +++

Auch die klassische Bürgermeister-Sprechstunde findet aufgrund von mehreren Rückmeldungen aus der Bürgerschaft eine Überarbeitung. Vor allem Berufstätige sollen die Möglichkeit erhalten, nach Feierabend ihre Anliegen mit dem Bürgermeister zu erörtern. Als Termine wurden bereits Dienstag, 22. August, und Mittwoch, 25. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr fixiert. Dafür ist eine Anmeldung im Vorzimmer des Verwaltungsvorstandes (buergermeister@hemer.de; 02372/551-221) notwendig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer