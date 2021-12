Modern aufgepeppte Musik im Soundgarten Hemer

Hemer. In der Almhütte im Sauerlandpark erklingt donnerstags Musi.

In die zweite Runde ging am Donnerstagabend die neue Veranstaltungsreihe „Alm-Soundgarten“ im Sauerlandpark. In der urigen Almhütte gastierte das Alina Sebastian Acoustic-Duo. Die fünffach mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin Alina Sebastian aus Hamm versuchte die überschaubare Besucherschar mit ihrer Liebe zur Countrymusik anzustecken. Dabei kam die handgemachte Country-Musik keinesfalls verstaubt herüber, sondern wurde durch eigene Akzente modern aufgepeppt. Natürlich wünscht sich jeder Musiker, sein Können vor großem Publikum darzubieten, in Zeiten der Corona-Pandemie ist man jedoch froh, überhaupt aufzutreten. Und die gut 50 Zuhörer in der Almhütte applaudierten dafür nach jedem Song umso mehr.

Aus Schwerte reisen nächsten Donnerstag Felix Brückner und Steffen Wenig an, um im Alm-Soundgarten musikalisch zu unterhalten. Los geht es wie gewohnt um 19.30 Uhr.