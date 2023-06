Moderne „Oldie-Band“ sucht in Hemer noch Verstärkung

Hemer. Die „Oldie-Band“ der Musikschule am Sauerlandpark in Hemer sucht noch Verstärkung. Das Repertoire erstreckt sich über bekannte Hits zum Mitsingen

Bereits seit 2019 ist die „Oldie-Band“ fester Bestandteil der Musikschule der Stadt Hemer – jetzt ist sie auf der Suche nach neuen Musikbegeisterten. Geprobt wird in lockerer Atmosphäre jeden Mittwoch von 19.15 bis 20.45 Uhr. Dann ertönen nicht nur mitreißende Beats und rockige Sounds aus dem Bandraum der Musikschule am Sauerlandpark. Das Repertoire erstreckt sich über bekannte und zum Mitsingen einladende Hits. Von Songs wie „Black Velvet“ über „Calm after the Storm“ bis hin zu Westernhagens „Es geht mir gut“ ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Musikerinnen und Musiker sind im Alter ab 55 Jahren. Bisher besteht die Band aus einem Gitarristen und Sänger, einem weiteren Gitarristen, einer Sängerin, einem Bassisten sowie einem Schlagzeuger. Besonders für das Keyboard, die Gitarre und den Gesang sucht die „Oldie-Band“ Verstärkung.

Einladung zu Probenabenden

Bisherige Auftritte fanden im Rahmen von „Samstags in Hemer“ oder auch auf den Hemeraner Herbsttagen und diversen Veranstaltungen der Musikschule der Stadt Hemer statt. Wer sich demnächst einen Live-Eindruck verschaffen möchte, ist herzlich zu den nächsten Auftritten am 20. August auf dem diesjährigen Sommerfest der Musikschule „Musikschule Open Air“ und am 10. September beim Jubiläumsfest des Bürger- und Heimatvereins am Felsenmeermuseum eingeladen. Auch auf den diesjährigen Hemeraner Herbsttagen wird die Oldie-Band zu hören sein.

Alle, die davor schon einmal bei den Proben zum Schnuppern vorbeikommen möchten, melden sich bitte per E-Mail unter musikschule@hemer.de oder telefonisch unter 02372/551-741.

