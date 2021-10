Mönche, Tiger und Gemüsekönige in Hemer

Hemer. Die Stadtkirchenarbeit meldet noch freie Plätze für das Figurentheaterfestival.

Die Stadtkirchenarbeit der evangelischen Gemeinde meldet noch freie Plätze für das Figurentheaterfestival ab Freitag. Verschiedene Gruppen führen Stücke für Erwachsene und Kinder in der Ebbergkirche auf. Den Anfang macht am Freitag die „Marionettenbühne Mummenschanz“. Diese spielt von 19.30 bis 20.30 Uhr das Erwachsenenstück „Franz von Assisi“ und nimmt die Zuschauer auf eine Zeitreisein die Vergangenheit mit.

Ausdrucksstarke Bilder und interessante Botschaften

Am Samstag geht es mit zwei Aufführungen des „Theaters con Cuore“ weiter. Nachmittags von 15 bis 15.45 Uhr wird das Stück „Tigerwild“ für den Nachwuchs gezeigt, während abends für Erwachsene von 19.30 bis 20.30 Uhr „Notre Dame“ dargeboten wird. „Tigerwild“ beschreibt in ausdrucksstarken Bildern die Geschichte von Herrn Tiger, es geht um persönlichen Freiraum und Selbstentwicklung.

„Notre Dame“ mit Menschen und Figuren eignet sich für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und handelt von einem Hauptmann, der nur sich selbst liebt, einem Priester, der sich der Liebe verweigert, einer Kreatur, die niemand lieben mag und einer Frau, die nur für die Liebe geschaffen scheint. Zum Abschluss des dreitägigen Programmes gastiert dann am Sonntag das „Turbine Puppentheater“ auf dem Ebberg. Von 15 bis 15.45 Uhr führt das Tourneetheater „Eine Zwiebel für Pippo“ auf. Das Stück spricht bereits Kinder ab drei Jahren an. Der kleine Zwerg Pippo will in die große weite Welt hinaus und landet im Gemüsekönigreich.

Beim Besuch des Figurentheaterfestivals gilt die gültige Corona-Schutzverordnung. Da der Termin in den Herbstferien liegt, benötigen Kinder und Jugendliche einen aktuellen Testnachweis.

Der Eintritt am Nachmittag beträgt jeweils sechs Euro für Kinder, acht für Erwachsene. Abends kosten die Eintrittskarten jeweils zehn Euro. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Interessierte bekommen Karten im Schuhhaus Stehmann an der Hönnetalstraße sowie im Buchladen am Neuen Markt an der Hauptstraße. Außerdem ist eine Kartenreservierung per E-Mail an ebbergkirche-hemer@web.de möglich.

