Morgens um 1.15 Uhr klingelt der Wecker

Hemer. Mit 60 Jahren denkt Bäckermeister Ewald Holve so langsam an den Ruhestand. Auch wenn er seinen Traumberuf liebt. .

Der Duft frischer Brötchen ist ein Genuss, das finden auch Ewald und Kornelia Holve. Ihre Bäckerei mit der eigenen Backstube ist seit 1933 in Familienbesitz, und genau wie ihre Vorgänger in den anderen beiden Generationen betreiben sie die Bäckerei mit ganz viel Herzblut, Irgendwann soll aber Schluss sein, Bäckermeister Ewald Holve denkt mit 60 Jahren so langsam an den Ruhestand, und seine Bäckerei steht zum Verkauf. „Da ich weiß, dass sich so ein Verkauf sehr lange hinziehen kann, fange ich früh an“, so Ewald Holve. Für ihn und seine Frau Kornelia ist es wichtig, dass auch die 17 Mitarbeiter wissen, dass es irgendwann so weit sein kann.

Großvater gründete dieBäckerei im Jahr 1933

1933 wurde die Bäckerei von Ewald Holve gegründet, das ist der Großvater des jetzigen Inhabers, der zunächst von 1981 bis 1991 das Geschäft zusammen mit seinem Vater führte. Das Bäckerhandwerk wurde dem heute 60-Jährigen sozusagen in die Wiege gelegt, aber die Leidenschaft für diesen Beruf muss groß sein: Abends zwischen 19 und 20 Uhr geht Ewald Holve ins Bett, nachts um 1.15 klingelt der Wecker. „Das mit dem frühen Schlafengehen klappt nicht immer“, so der Bäckermeister, und deswegen ist die Nachtruhe meist sehr kurz. In der Backstube geht es dann zur Sache, die Tagesproduktion an Brot und Brötchen muss in den Ofen.

Bei der Frage, ob der Bäcker für ihn nach all den Jahren immer noch ein Traumberuf sei, muss Ewald Holve kurz nachdenken, aber dann nickt er und sagt: „Ja, eigentlich schon. Sonst hätte ich das ja auch nicht so lange gemacht“. Das „eigentlich“ fügt er mit ein, weil sich die Rahmenbedingungen und Auflagen im Bäckerhandwerk im Laufe der Zeit sehr verändert haben. „Bei den rechtlichen und staatlichen Anforderungen ist immer viel im Wandel“, so Holve, der aus der Backstube regelmäßig in sein kleines Büro geht, um dort seine „Hausaufgaben, das Administrative“ zu erledigen.

Kreativität spielt in derBäckerei große Rolle

Er freut sich, dass sein Geschäft gut läuft, dass er viele Stammkunden hat und seine Kunden immer mal wieder mit Neuem überraschen kann. „Man muss schon kreativ sein und in der heutigen Zeit auch mal was Neues anbieten“, weiß der Bäcker und fügt schmunzelnd hinzu: „Das mache ich ganz ohne Marketingabteilung.“

Eigentlich wollte Ewald Holve schon mit 55 Jahren in den Ruhestand gehen. „Das hat nicht ganz geklappt“, sagt er und hofft, dass es trotz der Freude am Beruf nicht mehr ganz so lange dauert. Denn er hat ein Ziel: Zusammen mit seiner Frau endlich Deutschland zu bereisen und richtig kennen zu lernen. Und vielleicht auch mal ausschlafen.