„Mücke“ freut sich über neues Gütesiegel

Hemer. „Mücke“ heißt das neue Familienzentrum, das die Zusammenschlüsse der heimischen Kindertagesstätten auf acht erhöht.

Der Name ist schon ungewöhnlich und macht neugierig: „Mücke“ heißt das neue Familienzentrum, das jetzt die Zusammenschlüsse der heimischen Kindertagesstätten auf acht erhöht. Die Verleihung des Gütesiegels böte eigentlich einen schönen Grund für eine Feier, auf die aber in der Corona-Pandemie verzichtet werden muss.

Das Familienzentrum „Mücke“ wird aus den evangelischen Kindertageseinrichtungen am Mühlackerweg und in der Becke gebildet.„Mücke“ – der Name setzt sich zusammen aus den Anfangs- bzw Endbuchstaben der Kita Mühlackerweg und Becke. „Aber nicht nur die geografische Lage spiegelt sich im Namen wieder. Manchmal haben kleine Ursachen große Wirkung. Das Familienzentrum „Mücke“ möchte für Familien in Hemer diese kleinen Akzente setzen, die das Familienleben verbessern und stärken können“, teilt das neue Familienzentrum mit.

Die beiden Einrichtungen unter der Trägerschaft des evangelischen Kirchenkreises Iserlohn Trägerverbund verbindet der Wunsch, eine Anlaufstelle für die Familien in Hemer zu sein. Die Entwicklung zum Familienzentrum ist ein langer Prozess, der mit der Zertifizierung nun die offizielle Anerkennung erhalten hat. Beide Einrichtungen haben schon lange begonnen, Familien stärker in den Blick zu nehmen. So gibt es in beiden Kitas Angebote im Bereich Bewegungsförderung durch Eltern- Kind- Turnen, kreative Angebote für Familien, Vater-Kind- Aktionen sowie die Planung und Beteiligung an Festen für den Stadtteil. Beide Einrichtungen bieten ein regelmäßiges Elterncafé an. Auch gibt es eine gute Zusammenarbeit mit Frühförderstellen, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen. Seit 2012 findet regelmäßig eine Eltern-Kind-Gruppe in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum Märkischer Kreis für Familien statt. Beide Kitas gehören schon seit 2015 zum Netzwerk für Familienzentren in Hemer.

Vorbereitungen undVerträge seit August 2019

Seit August 2019 wurde aus zwei Konzepten ein gemeinsames Familienzentrumskonzept. Verträge mit Kooperationspartnern wurden geschlossen, Angebote für Familien ausgeweitet, die Öffnungszeiten angepasst und ein eigener Flyer entwickelt. Über die Homepages der beiden Einrichtungen können sich Interessierte sich über die Arbeit des Familienzentrums und die einzelnen Angebote informieren. (kita-muehlackerweg.ekvw.de, www.ev-kita-becke.de).

„Dass gerade in diesen Prozess nun auch die besondere Corona-Situation mit dem zeitweiligen Lockdown und ihren besonderen Auflagen auftrat, stellte alle Beteiligten noch einmal vor eine große Herausforderung“, bilanzieren die beiden Leiterinnen Dagmar Demiet und Melanie Seeler. Vor diesem Hintergrund sei die Verleihung des Gütesiegels für die beiden Kindertageseinrichtungen ein besonderer Grund zur Freude und eine wichtige Auszeichnung. Einen wichtigen Bestandteil der Familienzentren, nämlich dass Zusammenwachsen in der Arbeit und auch das gemeinsame Feiern müssen die beiden Kita auf später verschieben.

Land hat bislang achtFamilienzentren genehmigt

Die Anzahl der möglichen Familienzentren einer Kommune wird vom Land NRW festgelegt, für Hemer sind dies bisher acht Familienzentren, die sich zum „Netzwerk Familienzentren in Hemer“ zusammengeschlossen haben. Um einer „Zweiklassengesellschaft“ vorzubeugen, ist das Netzwerk bestrebt, die zwei bisher nicht zertifizierten Hemeraner Kindertageseinrichtungen (KTE Christkönig und KTE St. Bonifatius) als Partner in die Arbeit einzubinden. „Schließlich werden auch in diesen Kindertageseinrichtungen verschiedene Leistungen, die das Gütesiegel Familienzentrum NRW als Kriterium fordert, für die Elternangeboten“, so die Koordinatorin Claudia Grau.