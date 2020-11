Musik und Gastronomie sind Themen beim Krisenstab

Bei seinem Treffen am Mittwochabend hat der politische Krisenstab der Stadt Hemer vor allem zwei Themen besprochen: Einerseits soll die Gastronomie durch ein städtisches Portal gestärkt werden, andererseits begrüßten die Mitglieder die vollumfängliche Öffnung der Musikschule durch die Aktualisierung der Coronaschutzverordnung.

Zwölf Gastronomiebetriebe sind schon auf der Seite der Stadt mit Telefonnummer, Adresse und teilweise einem Link auf die eigene Webseite eingetragen. Bürger können unter www.hemer.de/gastro auf das Verzeichnis zugreifen. Gedacht ist es als Unterstützung für die örtlichen Gastronomen in dieser existenzbedrohenden Phase.

Wer seinen Betrieb auf dem Übersichtsportal der Stadt Hemer eintragen lassen möchte, kann Kontakt zu Wirtschaftsförderer Felix Mohri unter 02372/551-236 oder per E-Mail unter F.Mohri@hemer.de aufnehmen.

Zwölf Gastronomien habensich auf Stadtseite eingetragen

In einer Pressemitteilung der Stadt erläutert der politische Krisenstab dazu: „Gastronomische Betriebe aus Hemer erhalten die Möglichkeit, sich auf der Website der Stadt einzutragen, einen Überblick über ihr gastronomisches Angebot zu gewähren, auf Besonderheiten, wie beispielsweise Lieferkosten oder einen Mindestbestellwert hinzuweisen und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.“ Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat das Portal „Gastro(lokal)“ eingerichtet.

Erfreulich nimmt der Krisenstab auch die erneute Öffnung der Musikschule auf. Seit gestern gilt die Präzisierung der Corona-Schutzverordnung, der auch den Präsenzbetrieb an der Musikschule ermöglicht. „An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an den Landesverband der Musikschulen in NRW für die unermüdliche Arbeit und besonders auch an die Landesregierung und die zuständigen Ministerien, die in Rekordzeit auf unsere Verbesserungswünsche für die Coronaschutzverordnung eingegangen sind“, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule. Ab heute beginnt die Musikschule mit dem Unterricht.

Auf Nachfrage betont Musikschulleiter auch noch mal die Wichtigkeit von Präsenzunterricht gegenüber den bisherigen Möglichkeiten des Fernunterrichts unter anderem über Video-Übertragungen. „Die für die Wahrnehmung von Musik sehr wichtige Tonübertragung ist teilweise sehr unterschiedlich und absolut von der Qualität der genutzten Endgeräten und auch der Leistungsfähigkeit der Internetverbindungen abhängig“, beschreibt er die Abwicklung über Online-Kurse.

Ebenso gebe es technisch bedingt bei jeder Übertragung Latenzen, die ein gemeinsames Musizieren unmöglich machen, das sonst immer einen Platz in allen Unterrichtsformen einnimmt. „Mit den zukünftigen 5G-Netzen soll sich dieses Problem bessern, aber so weit sind wir im Moment leider noch nicht“, blickt er auf zukünftige Möglichkeiten.

Gerade für die ganz Kleinen ist Fernunterricht keine Lösung

Der Fernunterricht sei im Moment als Brücke und Ergänzung zum Präsenzunterricht zu sehen, der aus musikpädagogischer Sicht aber im Moment auf Grund der beschriebenen technischen Mängel noch keinen dauerhaften und gleichwertigen Ersatz des Präsenzunterrichts darstelle.

Vielmehr nütze es der Aufrechterhaltung der musikalischen Angebote und sei eine Hilfestellung für das häusliche Musizieren der Schüler. „Ebenso kann es eine Hilfe sein, die Eltern aktiv mit in die Unterrichtsstunde einzubinden und weitere Hilfestellungen für die Weiterarbeit zu Hause zu geben“, so der Musikschulleiter weiter. Gerade für ganz Kleinen im Bereich der elementaren Musikpädagogik stelle der Fernunterricht keine Alternative dar.

Neben der Einhaltung der Hygienebestimmungen durch die Lehrer und die in diesem Zusammenhang geführten Gespräche mit Schülern und Eltern gibt es in den Räumen am Nelkenweg, so Brakel, noch weitere Sicherheitsvorkehrungen. Mobile Luftfilteranlagen sollen möglicherweise viruslastige Aerosole vermeiden.

Zudem gibt es regelmäßige Querlüftungsintervalle und zusätzliche Lüftungspausen zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten. Die Eltern lassen ihre Kinder alleine zum Unterrichtsraum gehen, um möglichst wenig Begegnungsverkehr innerhalb des Gebäudes zu erzeugen. Die Maskenpflicht gilt auch am Platz im Unterrichtsraums, Gruppen werden geteilt, wenn es pädagogisch vertretbar und epidemiologisch sinnvoll ist.

Im Bezug auf Singen und das Nutzen von Blasinstrumenten, die für eine erhöhte Aerosolverteilung sorgen, sollen drei bis fünf Meter anstatt der vorgeschriebenen zwei Meter Abstand gehalten werden.

Kursausfälle sollen entschädigt werden

Dem politischen Krisenstab war es zudem wichtig, dass Bürger, die aufgrund der etwa einwöchigen Schließung der Musikschule Kursausfälle hinnehmen mussten, entschädigt werden. Geregelt wird dies über Matthias Brakel über m.brakel@hemer.de oder 02372/551-740.

Der politische Krisenstab besteht aus aus den Fraktionsvorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Knut Kumpmann (UWG), Josef Muhs (GAH), Arne Hermann Stopsack (FDP), Niclas Münzer (Die Linke), den beiden stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Römer (CDU) und Bernhard Camminadi (SPD) sowie dem Verwaltungsvorstand der Stadt Hemer.