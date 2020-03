Musik und Tanz für Kinder

Hemer. Die Ballettschule am Sauerlandpark veranstaltet am Samstag, 21. März, gemeinsam mit der Musikschule Hemer von 10 Uhr bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Ballettschule am Nelkenweg 1 den „Kindergarten-Tag“. Es werden Hemers musische Angebote für die ganz Kleinen vorgestellt. Diese reichen vom Eltern- Kind-Tanzen und der Musikkiste für die Einjährigen bis hin zur musikalischen Früherziehung und dem kreativen Kindertanz für die Vorschulkinder.

Interessierte Familien haben die Chance, an den halbstündig stattfindenden Schnupperkursen teilzunehmen und so einen direkten Einblick in das Kursleben zu bekommen. Ebenfalls stehen die Dozenten für Fragen zur Verfügung. Die Frühförderungsangebote möchten die Kinder für Musik und Tanz begeistern und spielerisch ihre Fähigkeiten ausbauen. Das Rahmenprogramm bilden Spiel - und Bastelaktionen, die sich auch an die älteren Geschwister richten. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.