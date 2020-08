Musikalische Sommerabend schon zum letzten Mal

Hemer. Die Konzertreihe im Park endet am Donnerstag.

So langsam wird es wieder früher dunkel, die langen hellen Sommerabende neigen sich dem Ende zu. Und auch die extra langen Sommerabende mit Livemusik im Sauerlandpark steuern auf ihren Abschluss zu. Am Donnerstagabend fand die beliebte Veranstaltung nochmals statt. Diesmal war das Bochumer Duo „Janou“ zu Gast in Hemers größtem Garten.

Das Duo aus dem Ruhrgebiet hatte eine bunte Mischung an Popmusik im Gepäck. Dabei wurden bekannte Klassiker mit der markanten Stimme der Sängerin und dem Gitarrenspiel in einem anderen, neuen und ganz eigenen Gewand präsentiert. Manchmal erkannte man die Hits der vergangenen Jahre im ersten Moment gar nicht und es brauchte ein paar Minuten des Zuhörens, um zu wissen, um welches Lied es sich handelte.

Marius Tilly aus Unnain den Themengärten

Am kommenden Donnerstag laden die extra langen Sommerabende im Sauerlandpark das vorerst letzte Mal dazu ein, den Abend gemütlich mit chilliger Musik im Freien zu verbringen. Dann wird es ein Wiedersehen mit dem Unnaer Sänger, Gitarrist und Songwriter Marius Tilly geben. Akustisch wird er, lediglich begleitet von einer Gitarre, sowohl Eigenkompositionen als auch Klassiker aus der Musikgeschichte präsentieren.