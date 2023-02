Musikschule Hemer begrüßt neue Lehrer

Hemer. Für Gitarre und Violine hat die Musikschule Hemer neue Lehrer. Das wird neu angeboten.

Zwei neue Lehrkräfte bauen das Angebot der Musikschule Hemer weiter aus. Valentin Seiss lehrt klassische Gitarre, E-Gitarre, E-Bass und bietet Bandcoachings an. Monika Johannsen unterrichtet Violine und leitet verschiedene Streichensembles an der Musikschule.

Valentin Seiss war bis vor kurzem an einer Musikschule in Sachsen tätig. Nun ist der gebürtige Nordrhein-Westfale wieder in sein Heimatbundesland gezogen und seit Januar 2023 Teil des Hemeraner Musikschulteams. Er ist studierter Gitarrist und war neben seiner pädagogischen-künstlerischen Tätigkeit schon auf diversen Bühnen und in verschiedenen Tonstudios unterwegs. An der Musikschule bietet er neben dem klassischen Gitarrenunterricht auch Unterricht für die E-Gitarre, den E-Bass sowie Bandcoaching an.

Angebot für alle Altersgruppen

Ebenso sind zukünftig gemeinsame Projekte mit der Hermann -von-der-Becke Stiftung und dem Netzwerk Demenz Hemer geplant. „Ich möchte die Schülerinnen und Schüler auf ihrem musikalischen Weg begleiten und freue mich, dies im vielseitigen Unterrichtsangebot für alle Altersgruppen zu tun“, erklärt Seiss.

Monika Johannsen unterrichtet Violine. Foto: Privat

Auch die Streicherklasse erhält mit der neuen Lehrkraft Monika Johannsen Zuwachs. Bereits seit November 2022 unterrichtet sie vertretungsweise an der Musikschule der Stadt Hemer. Jetzt steht fest: Sie wird dem Kollegium auch zukünftig erhalten bleiben. In der Vergangenheit arbeitete sie an der städtischen Musikschule in Schwerte. Darüber hinaus kann sie auf vielerlei Engagements wie zum Beispiel in den Philharmonischen Orchestern Lübeck, Hamburg und Hagen zurückgreifen und ist außerdem Mitglied im „Sanssouci-Ensemble“.

An der Musikschule der Stadt Hemer unterrichtet sie Violine und leitet verschiedene Streichensembles. „Besonders für den Violinen-Unterricht haben wir jetzt wieder Kapazitäten und können Interessierten eine unverbindliche Schnupperstunde anbieten“, so Musikschulleiter Ralph Schulte.

