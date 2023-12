Musikschule Hemer freut sich über vier neue Dozenten

Hemer Die Musikschule Hemer erhält Verstärkung: Hanno Kreft, Kim Friehs, Per Henrik Stolte und Klaus Heimann sind neue Dozenten.

Das Kollegium der Musikschule der Stadt Hemer hat Verstärkung in Form von vier neuen Dozenten erhalten. Für den Gesangsbereich konnte die städtische Bildungseinrichtung mit Hanno Kreft und Kim Friehs gleich zwei neue Lehrkräfte gewinnen. Per Henrik Stolte ergänzt das Instrumentalangebot als weitere Schlagzeug- und Trommellehrkraft. Das Fach Trompete übernimmt der Dozent Klaus Heimann.

Hanno Kreft Foto: Jens Heuler / IKZ

Der Iserlohner Hanno Kreft ist studierter Lied- und Oratoriensänger. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikhochschule Lübeck. Neben einem Engagement im Opernchor des Dortmunder Theaters war er zugleich auch als Sänger in den Rundfunkchören Berlin und München tätig. Darüber hinaus war er als Dozent an verschiedenen Musikuniversitäten wie Dortmund und Siegen tätig und ist zertifizierter Chordirektor des Fachverbandes der Chorleiter. Seit Ende November 2023 unterrichtet er an der Musikschule der Stadt Hemer vorwiegend klassischen Gesang und freut sich über das Interesse neuer Gesangsschülerinnen und –schüler.

Kim Friehs Foto: Kim Friehs / Hemer

Kim Friehs, gebürtig aus Unna, studierte Schulmusik in den Fächern Musikpraxis und Neue Medien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er arbeitet seit längerem in NRW und Umgebung als Event- und Studiomusiker sowie als Frontsänger und Keyboarder der Band „Max im Parkhaus“. In den vergangenen Jahren konnte er bereits viel Bühnenerfahrungen sammeln und wirkt bei mehreren Chor- und Musical-Projekten mit. So ist er beispielweise 1. Vorsitzender und musikalischer Leiter des Musical- und Theatervereins „Vorhang auf, Holzwickede!“. Ab Januar 2024 übernimmt er eine Dozententätigkeit in der Gesangsklasse „Pop/Rock“ sowie die Leitung des Pop-Ensembles „Pop-Voices of Hemer“. Auch in dem Bereich sind Gesangsbegeisterte herzlich willkommen.

Neuer Dozent für Schglagzeug ein Hemeraner „Eigengewächs“

Per Henrik Stolte Foto: Stadt Hemer / IKZ

Mit dem Hemeraner Per Henrik Stolte kann sich die Musikschule über einen neuen Dozenten für Schlagzeug und Trommelkurse freuen, der quasi in den „eigenen Reihen“ zu einem fantastischen Musiker und Instrumentallehrer herangewachsen ist. Stolte wurde schon in Kindheitstagen in der Musikalischen Früherziehung, Flöte und im Fach Saxophon ausgebildet und genoss viele Jahre Schlagzeugunterricht bei Benny Mokross. So konnte er sich ein pädagogisches und fachliches Know-how aufbauen, das er schon seit längerem mit diversen Ensembles und Bands auf verschiedenen Veranstaltungen und Bühnen präsentiert. Seit November 2023 bietet er für Jugendliche und Erwachsene Schlagzeugunterricht sowie Trommelkurse für Kinder und Jugendliche mit Begleitperson an.

Klaus Heimann Foto: Maria Brandt / IKZ

Die Trompetenklasse hat Klaus Heimann übernommen. Er ist Gründungsmitglied der Glen-Buschmann-Jazzakademie Dortmund und arbeitete viele Jahre als renommierter Bigband-Leiter. In seinem musikalischen und künstlerischen Werdegang zog es ihn mit vielen Engagements, beispielsweise mit der Jazzrock- und Fusionband „Time in Space“, auf die Bühnen der Jazzclubs in Deutschland und Europa. Außerdem kann er auf eine vielfältige Zusammenarbeit mit dem WDR zurückblicken.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Interessierte für alle Instrumental- und Vokalbereiche können sich gerne an das Musikschulbüro unter der Nummer 02372/551-741 oder per E-Mail an musikschule@hemer.de melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer