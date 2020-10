MVG ändert Buspläne für den Schulverkehr

Hemer. Die MVG kündigt neue Abfahrtzeiten für die Zeit ab Montag, 26. Oktober, an. Vor allem betroffen ist der Schülerverkehr am Nachmittag. So fahren die Busse nun zusätzlich von montags bis freitags um 14 Uhr ab Schulzentrum Parkstraße los, einmal nach Apricke (Linie 2) und einmal in Richtung Altena (Linie 33). Auch vom Woeste-Gymnasium fährt die Linie 2 ab 14.40 Uhr vom Woeste-Gymnasium regelmäßig nach Apricke. Von der Haltestelle „Landhausen Sander“ verkehrt ab 14.56 Uhr ein Bus nach Apricke. Ebenfalls neu ist ausschließlich am Freitag die Fahrt von der Gesamtschule bis zum ZOB um 12.25 Uhr.

Einige Fahrten entfallen dafür. Der Bus verkehrt nicht mehr um 14.13 Uhr vom Woeste-Gymnasium nach Apricke am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Auch die Fahrt vom Woeste nach Altena an den gleichen Tagen um 14.13 entfällt. Zudem fährt die Linie 2 nicht mehr an Werktagen ab 14.56 Uhr von Landhausen nach Brockhausen.

Die Fahrten von Hemer ZOB und von Hemer Brockhausen aus um 14.09 und 14.18 starten fünf Minuten früher und haben das Woeste-Gymnasium als neue Station. Die neuen Fahrten beginnen demnach um 14.04 (ZOB) und 14.13 Uhr (Brockhausen). Die Fahrt von Apricke nach Landhausen ist ebenso um fünf Minuten von 14.44 auf 14.49 verlegt worden. Die Linie 2 von der Realschule bis ursprünglich zum Woeste-Gymnasium von Montag bis Donnerstag um 14.55 Uhr fährt nun nur noch bis zum ZOB.

Als Begründung für die Umänderung der Abfahrtzeiten gibt die MVG die Änderung der Schulendzeiten an.