Nach 143 Jahren ist Mettgenpin Geschichte

Diese Nachricht sorgt für großes Bedauern in der Felsenmeerstadt: Die Traditionsgaststätte Mettgenpin an der Hönnetalstraße schließt in jetziger Form am Jahresende ihre Pforten. Nach dem Haus von der Heyde ist sie die älteste noch existierende Gastwirtschaft in der Stadt.

Der Biergarten war in den Sommermonaten feste Anlaufstelle der Hemeraner, um nach Feierabend noch ein Bierchen zu trinken. Regelmäßig gab es Live-Musik. Unvergessen werden auch die Weiberfastnachtsfeiern im Mettgenpin bleiben, die nicht nur jecke Hemeranerinnen in die Kneipe gelockt haben.

Die Gaststätte bekommt aber einen neuen Besitzer, und der kommt auch aus Hemer. Die erfahrene Gastronomie-Familie Karafoulidis (Cityschänke) möchte sich ein zweites Standbein aufbauen und erarbeitet aktuell ein neues Konzept für das Mettgenpin. Geplant ist die Wiedereröffnung der Gastronomie zur Biergartensaison des kommenden Jahres. Der Kauf des Gebäudes kam für den jetzigen Pächter Michael Thorschmidt nicht in Frage.

Die Gaststätte im Jahr 2007 übernommen

Michael Thorschmidt ist seit 13 Jahren Pächter der Gaststätte, und er hätte sich gewünscht, noch ein paar Jahre länger zu machen, aber das Haus ist verkauft worden, und alles ist auch schon notariell geregelt worden.

Er hat das Mettgenpin 2007 von seiner Mutter Marika Wussler übernommen, die zuvor insgesamt 20 Jahre lang die Chefin des Mettgenpin war. Wie es für Michael Thorschmidt langfristig weiter geht, ist noch offen. „Mein Vater hat eine Gastronomie in Breckerfeld, da werde ich arbeiten, wenn hier vor Ort alles abgewickelt ist“, so der 55-Jährige, der an der Hönnetalstraße nicht nur arbeitet, sondern auch im selben Gebäude wohnt. Seine Mitarbeiter sind alle geringfügig beschäftigt, teilweise auch schon seit 13 Jahren dabei. „Auch für die Mitarbeiter ist es schwer, dass wir schließen“, sagt der Wirt.

Wenn es in der Corona-Pandemie im Dezember noch möglich sein sollte, wird er seine Türen dann noch bis zum 30. Dezember öffnen. Drei bis vier Hektoliter Bier sind unter anderem noch gelagert, die getrunken werden müssen. „Und ich will mich ja auch verabschieden“, sagt Michael Thorschmidt, der am 30. Dezember um 23 Uhr, dann endgültig den Schlüssel des Mettgenpin umdreht. Damit ist das letzte Kapitel der Gaststätte in dieser Form geschrieben.

Die Hemeraner Gaststätte blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. Bereits im Jahr 1877 wurde die Gaststätte von den Geschwistern Mettgenberg gegründet und unter dem Namen „Gaststätte zum Felsenmeer“, später Gaststätte Mettgenberg, geführt.

Eine Kneipe mitlanger Geschichte

1989 eröffnete Michael Thorschmidts Mutter Marika Wussler das Mettgenpin, das als Familienbetrieb mit Herzblut bis heute weiter geführt wurde.

Der Name Mettgenpin wird folgendermaßen überliefert: Vor 1879 durfte noch kein Alkohol zu jeder Tageszeit ausgeschenkt werden. Durch ein Fenster wurde ein Pinn geworfen und über einen Brotschieber das Bier nach draußen gereicht. So steht es auf der Homepage der Gaststätte.