Nach dem ersten Schock kehrte Ruhe ein

Seit 2011 ist der pensionierte Pastor Eckhard Fröhmelt als Bordpfarrer auf Kreuzfahrtschiffen auf den Weltmeeren unterwegs, aber dieses Mal war alles anders. Den langen Flug nach Bali nahm der 72-Jährige gerne in Kauf, denn es wartete eine echte Traumroute auf den Hemeraner. Von Bali sollte es in drei Wochen bis nach Dubai gehen. Viele wunderbare Ziele wie Singapur oder auch Destinationen in Malaysia, Thailand, Sri Lanka und Indien lagen auf der Route, doch aufgrund der Corona-Pandemie kam es anders, als Eckehard Fröhmelt es erwartet hatte.

Ernüchternde Nachrichtenaus der Heimat

„Schon am dritten Tag der Reise waren alle Schotten dicht, keine Landausflüge mehr“, so Eckehard Fröhmelt, und für die Crew und die Passagiere ging es fast auf dem direkten Seeweg ins deutsche Bremerhaven, das ist eine Strecke von über 8000 Seemeilen. Für Urlauber und Reederei-Mitarbeiter war es zunächst ein Schock und ein Wechselbad der Gefühle, doch alle bewahrten Ruhe, auch wenn von der gebuchten Kreuzfahrt fast nichts mehr übrig blieb.

„Trotz der ausgefallenen Ausflüge hatten die Gäste gute Laune und waren sehr diszipliniert. Denn die Nachrichten von Zuhause, vom Lockdown des öffentlichen Lebens, waren sehr ernüchternd“, erzählt Eckehard Fröhmelt vor wenigen Tagen im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf dem Schiff habe das Leben seinen auf einem Kreuzfahrtschiff gewohnten geselligen Rhythmus gefunden, berichtete er, und für ihn gab es ein Kuriosum: Der Bordpastor gehört auf der Albatros zu den Künstlern. Statt der ursprünglich geplanten sechs „Auftritte“ gestaltete Eckehard Fröhmelt Gottesdienste und zehn Vorträge.

Von Bali aus ging es zunächst Richtung Singapur, wo die Crew Lebensmittel und Treibstoff bunkern sollte. Der erste Versuch, nach Singapur zu kommen, gelang nicht, denn dort wurde die Albatros abgewiesen und sollte laut Eckehard Fröhmelt „am nächsten Tag noch mal wiederkommen“. „Auf offener See wurden tags drauf dann Treibstoff und Lebensmittel gebunkert“, erzählt der Hemeraner von dem stundenlangen Prozess, bis vor allem alle Container mit den Lebensmitteln ausgeräumt und auf die Albatros gebracht wurden. Das zu beobachten, sei aber durchaus spannend gewesen, so der 72-Jährige.

Danach ging es in einem durch bis nach Port Said am Tor zum Mittelmeer. „Zuvor gönnte nur der Suezkanal allen an Bord ein wenig Ausflugsgefühl“, so Fröhmelt. Nächstes großes Ziel war Gibraltar, dann ging es auf den Atlantik, die Biskaya und schließlich in den Ärmelkanal. Am 7. April endete die etwas andere Reise, die eine Woche länger dauerte als ursprünglich gedacht.

Meist sei er zweimal im Jahr als Bordpfarrer auf unterschiedlichen Schiffen unterwegs, meist zu Ostern und Weihnachten, erzählt Eckehard Fröhmelt. „Ich kann mich nicht selber auf den Schiffen bewerben. Die EKD als Dachverband aller evangelischen Landeskirchen entsendet Pfarrerinnen und Pfarrer auf die Kreuzfahrtschiffe“, erklärt der Vater dreier Kinder.

Gottesdienste und „Trauungen“ mit dem Kapitän

Auf den Schiffen ist er vor allem der Bordseelsorger für Gottesdienste, Andachten und Amtshandlungen – meist Goldhochzeiten oder auch „Trauungen“ mit dem Kapitän. Zudem übernimmt er Ausflugsbegleitungen in den Häfen, und er wirkt auch mal in den Bordshows mit. „Ich war früher Leadsänger einer Rockband und singe auch auf den Schiffen. Heute sind es eher Seemannslieder von Freddy Quinn oder Lolita. Aber ich singe auch gerne etwas von Elvis Presley, der liegt mir stimmlich“, erzählt der Hemeraner begeistert.

In der Vergangenheit war er bereits mit vielen Schiffen unterwegs, unter anderem mit allen Schiffen der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ unterwegs, und auf dem Plan für dieses Jahr hat er noch einen Einsatz auf einem Kreuzfahrtschiff. Vom 17. bis 27. Dezember soll es auf die Mein Schiff 3 von Tui Cruises gehen. Bei der Frage, ob er denn denke, dass die Reise aufgrund der Corona-Krise stattfinden werde, antwortet Eckehard Fröhmelt lachend: „Ich bin realistisch-otimistisch und immer hoffnungslos Hoffender!“

Unersättliche Neugierauf die weite Welt

Was findet der Pfarrer am Reisen auf Schiffen? „Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine unersättliche Neugier auf die weite Welt, auf ganz andere Menschen, Kulturen und Herausforderungen. Reisen weitet unglaublich den Horizont und dient auch immer der Völkerverständigung, wenn man offen ist. Das Leben ist viel gründlicher und aufregender, wenn man in seine exotische Buntheit eintaucht“, so Eckehard Fröhmelt, der auch gerne Vorträge in Seniorengruppen hält.

Wer die MS Albatros von Phoenix-Reisen kennenlernen möchte, kann das in der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ tun. Am heutigen Dienstag startet eine neue Staffel.