Nach der Flut: Neuanschaffungen für Feuerwehr-Picknick

Becke. Die Feuerwehr-Löschgruppe Becke lädt für den 1. Mai wieder zum Feuerwehr-Picknick ein. Es ist ein Fest für die ganze Familie.

Es war ein Publikumsmagnet für jung und alt, eine Veranstaltung, die viele Gäste nicht nur aus der Becke, sondern aus dem gesamten Stadtgebiet Hemers anzog. So war es vor der Corona-Pandemie, und geht es nach dem stellvertretenden Löschgruppenführer Christopher Starke von der Freiwilligen Feuerwehr Becke, soll das auch jetzt wieder so sein. Die Löschgruppe Becke lädt nach der Zwangspause zum Feuerwehr-Picknick ein, das am Sonntag, 1. Mai, auf dem oberen Parkplatz des Unternehmens Keuco stattfindet. Los geht es um 11 Uhr – bei freiem Eintritt.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Unsere Vorbereitungen laufen“, freut sich Christopher Starke, „und wir rechnen auch nicht damit, dass wir das Feuerwehr-Picknick erneut absagen müssen!“ Im Grund werde alles so sein, wie es immer gewesen sei, denn das habe sich bewährt, so der Feuerwehrmann. So wird für verschiedene Altersklassen etwas geboten. Die Kinder dürfen sich auf spannende Fahrten mit dem neuen Feuerwehrauto durchs Dorf freuen. Zu Gast ist zudem die Jugendfeuerwehr, die sich präsentiert und einige spielerische Aktionen vorbereitet hat, um anderen ihr Hobby vorzustellen. Auch die Brandschutzerziehung der Feuerwehr ist vor Ort. Austoben kann sich der Nachwuchs zudem auf der Hüpfburg, und der Kindergarten Becke unterstützt die Feuerwehr, in dem sie zum Beispiel Kinderschminken anbietet. Zum Feuerwehr-Picknick gehört auch Musik.

Drei Bands unterhalten auf der Bühne

So wird wieder eine Bühne aufgebaut, auf der drei Bands die Besucher unterhalten. Auch für die Musiker ist der Auftritt etwas ganz Besonderes, denn auch sie haben aufgrund der Corona-Pandemie lange nicht auf der Bühne gestanden. Es unterhalten die Bands Planlos, die Oakwood Paddys und die Amatörs. Die Küche zu Hause kann am 1. Mai kalt bleiben, denn für die Gäste ist bestens gesorgt. Gegrilltes, Reibeplätzchen, Kaffee und Kuchen – es ist alles da.

Große Zerstörungen durch das Hochwasser

„In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, denn nach der Flut im Juni 2021 konnten wir dank vieler Spenden wieder einiges neu anschaffen, was wir beim Unwetter verloren hatten“, erzählt Christopher Starke und ist wie seine Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sehr dankbar. Am 14. Juli war auch das Gerätehaus Becke überschwemmt worden. Zerstört wurden unter anderem Geräte wie Fritteuse, der Grill oder auch das große Festzelt – Dinge, die man für das Feuerwehr-Picknick unbedingt benötigt.

Die Löschgruppe ist froh, dass das Fest wieder stattfinden kann. „Es ist ein Tag, an dem Familien alle wieder zusammenkommen können. Wir möchten als Dorf auch wieder mehr zusammenrücken“, so Christopher Starke.

