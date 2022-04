Nach Osterfeuer: Hemeraner greift Polizist bei Kontrolle an

Hemer. Ein Kradfahrer ist nach einem Osterfeuer in Hemer in eine Polizeikontrolle geraten. Dann passierte allerdings eine Kuriosität nach der anderen.

Was eigentlich ein schöner Abend werden sollte, artete bei einem 57-jährigen Hemeraner aus: Nach dem Besuch diverser Osterfeuer am Karsamstag erleichterte sich der Kradfahrer am Straßenrand, wurde dabei von der Polizei erwischt – und griff die Beamten schließlich an.

Gegen 23.20 Uhr hatte der Kradfahrer sich am Straßenrand der Rottmecke erleichtert – direkt vor den Augen einer Streifenwagen-Besatzung der Polizei. Der laut Polizeibericht offensichtlich alkoholisierte 57-jährige Hemeraner verweigerte allerdings einen Atemalkoholtest. Ein Streifenwagen brachte ihn zur Wache, um dort eine Blutprobe abnehmen zu können.

Hemeraner soll zur Blutprobe und trinkt stattdessen aus dem Klo

Dort wollte er zur Toilette, versuchte dann aber, aus dem WC zu trinken. Als die Polizeibeamten ihn daran hinderten, wurde er handgreiflich. Ein Polizeibeamter bekam einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Die Beamten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Er blieb gefesselt, bis die Blutprobe abgenommen war. Danach wurde er entlassen.

Statt sich auf den Heimweg zu machen, drehte er draußen um und klingelte erneut an der Tür der Polizeiwache. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss.

