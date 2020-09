Nachdem eine Achtjährige bei einem Reitunfall im Stuken schwer verletzt wurde, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik gebracht.

Unfall Nach Reitunfall in Dortmunder Spezialklinik geflogen

Ihmert. Eine Achtjährige ist auf einer Reitanlage in Ihmert vom Pferd gestürzt und wurde mit einem Hubschrauber in eine Dortmunder Klinik gebracht.

Nach einem Reitunfall in Ihmert musste ein Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen werden. Die Achtjährige war laut Angaben der Feuerwehr am Samstag gegen 15 Uhr auf einer Reitanlage vom Pferd gestürzt. Die Feuerwehr alarmierte zum schonenden Transport einen Rettungshubschrauber, der auf einer Wiese im Stuken landete Polizei und Feuerwehr sicherten den Landeplatz ab. Die Feuerwehr war mit dem Löschfahrzeug, einem Rettungswagen und dem Notarzt für gut eine Stunde im Einsatz.