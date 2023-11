Sturm Nach Sturmschaden wird Gottesdienst in Hemer verlegt

Nach dem Einsturz des Baugerüstes an der Ebbergkirche in Hemer verlegt die Kirchengemeinde den Gottesdienst.

Hemer. Mit einem lauten Krachen ist das zehn Meter hohe Gerüst auf der Nordseite der Ebbergkirche am Donnerstag eingestürzt. Sturmtief „Emir“ hatte gegen 7 Uhr mit einer kräftigen Böe ganze Arbeit geleistet. Zum Glück so früh, denn wenig später wären wieder Bauarbeiter mit der Sanierung der Außenmauern und des Daches beschäftigt gewesen. Durch den Einsturz ist niemand zu Schaden gekommen. Teile des Gerüsts kippten auf den Fußweg zwischen Kirchstraße und Hauptstraße und in einen Baum. Das benachbarte Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr sperrte den Fußweg ab. Wegen Einsturzgefahr war die Unglücksstelle nicht zu betreten.

Wiederaufbau wird einige Wochen dauern

„Es scheint aber keinen direkten Schaden am Gebäude zu geben“, sagt Kirchmeister Jörg Schulz nach einem ersten Blick auf die Unglücksstelle. Auf der Nordseite befinden sich die Altarfenster. Das eingestürzte Gerüst muss nun demontiert werden. Dann muss der Neuaufbau mit Sicherheitsabnahme erfolgen, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden können. Die Kirche ist durch ein umlaufendes Gerüst in U-Form umgeben. Die Kirchengemeinde rechnet mit einigen Wochen Verzögerung.

+++ Lesen Sie auch: Neuer Defibrillator soll in der Becke Leben retten +++

Der Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr wird von der Ebbergkirche ins Paul-Schneider-Haus verlegt. Auch der Fußweg bleibt bis zur Beseitigung gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer