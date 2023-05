Bei einem Unfall an der Bahnhofstraße in Hemer ist ein Kradfahrer verletzt worden. Die Straße war gesperrt.

Verkehr Unfall mit Kradfahrer in Hemer: Straße kurzzeitig gesperrt

Hemer. Bei einem Unfall an der Bahnhofstraße in Hemer ist am Donnerstagnachmittag ein Kradfahrer verletzt worden. Die Straße wurde gesperrt.

An der Kreuzung Bahnhofstraße und Stephanstraße in Hemer hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bahnhofstraße musste daher für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Laut Polizei fuhr der Kradfahrer beim Abbiegen gegen einen dort stehenden Pkw. Der Kradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

