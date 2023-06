Nach zweifacher Überschwemmung: Einigung in Hemer erzielt

Mitte Mai und am 22. Juni wurde der Keller der Familie Wagner an der Feldstraße überschwemmt.

Hemer. Vom benachbarten Maisfeld kommend überschwemmten die Wassermassen zwei Mal ein Grundstück an der Feldstraße. Nun gab es Gespräche.

Gleich zwei Mal wurde in den vergangenen Monaten ein Keller an der Feldstraße geflutet. Grund dafür, so klagen die Bewohner, sei das benachbarte Maisfeld gewesen. Ein klärendes Gespräch zwischen den Bewohnern, dem Bauern, der Stadt, dem Kreis und der Landwirtschaftskammer NRW ist nun am Mittwoch erfolgt. Laut der Stadt Hemer hat sich der Bauer verpflichtet, den Grünstreifen am städtischen Grundstück zu verbreitern. Auch sollen ein Graben und weitere Maßnahmen auf dem privat verpachteten Grundstück mögliche Wasserfluten auf ein städtisches Wiesengrundstück ableiten.

