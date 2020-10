Nachfolge für Hausarztpraxen sichern

Ein Kratzen im Hals, ein schmerzender Bauch, heftige Kopfschmerzen oder auch die Schnupfnase. Immer ist der Hausarzt für die Menschen die erste Anlaufstelle. Viele Patienten haben jahrelang – vielleicht sogar über ein paar Jahrzehnte hinweg den selben Hausarzt, der zu jemandem geworden ist, dem man vertraut. Entweder der Allgemeinmediziner therapiert seinen Patienten nach der Diagnose selbst oder er verweist ihn an die Fachärzte. Wie wichtig die Hausärzte in großen Städten und vor allem auch im ländlichen Bereich sind, wurde am Dienstagabend im Jugend- und Kulturzentrum deutlich, wo der Hausärzteverband Westfalen-Lippe tagte.

Versorgungslückensind zu schließen

Die Botschaft von Lars Rettstadt, Vorsitzender des Bezirks Süd, an die im Publikum sitzenden Ärzte und Medizinstudenten ist klar: Es lohnt sich, Hausarzt zu werden, und es ist eine Aufgabe, die den Arzt erfüllt. Der Hausarztverband wirbt mit großen Bemühungen dafür, sich als Hausarzt in den Gemeinden nieder zu lassen, denn in vielen Gebieten gibt es eine Unterversorgung – Versorgungslücken, die es zu schließen gilt. In Hemer sei die Situation aktuell noch nicht kritisch, wie auch Bürgermeister Wolfgang Römer, berichtete. „In einer ländlichen Region wie Hemer stellt die Ärzteversorgung einen wichtigen Baustein für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung dar“, so Römer, „die derzeitige Situation gestaltet sich in Hemer im Vergleich zu vielen anderen Kommunen im Kreis nicht als akut problematisch. Der Versorgungsgrad von Hausärzten in Hemer liegt bei knapp 90 Prozent, so meine Information.“

Allerdings müsse auch Vorsorge betrieben werden, damit die Nachfolge in den Praxen gesichert sei, so der Vizebürgermeister. Er nutzte zudem die Chance, für Hemer als attraktiven Wohnort zu werben und betonte, dass die Felsenmeerstadt durch die Landesgartenschau vor zehn Jahren eine gewaltige Veränderung erlebt habe. Zudem sei Hemer auch durch die Paracelsus-Klinik, die Hans-Prinzhorn-Klinik und die Lungenklinik landesweit bekannt.

Vertreter von insgesamt 4500 Ärztinnen und Ärzten

Deutlich wurde in der Veranstaltung, dass der Beruf des Allgemeinmediziners oft unterschätzt wird. „Wir sind nicht nur die Ärzte für leicht erkennbare Diagnosen“, so Lars Rettstadt, der den Schritt in die eigene Praxis – verbunden mit viel Arbeit, aber auch mit zwei freien Nachmittagen pro Woche und den freien Wochenenden nie bereut hat. Viele Mediziner haben in der Vergangenheit jahrelang in Krankenhäusern gearbeitet, mit Schichtdienst und den der jeweiligen Krankensituation geschuldeten Überstunden. „Wenn man zu Haue irgendwann ein Fremder ist, wird es problematisch“, sagt ein Arzt, der sich aktuell vom Krankenhausbetrieb weg orientiert und Weiterbildungen durchläuft, um sich dann als Hausarzt nieder zu lassen. Die Grundversorgung der Menschen sei immens wichtig, sagt Lars Rettstadt und betont: „Wir sind die Grundversorgung!“

Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe ist ein Zusammenschluss und die Interessenvertretung von 4500 hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten in Westfalen-Lippe und der drittgrößte der 17 Landesverbände des Deutschen Hausärzteverbands. Er setzt sich für die Stärkung der Hausarztpraxis als Mittelpunkt der medizinischen Versorgung und unter anderem für eine faire Vergütung und die Förderung des hausärztlichen Nachwuchses ein.