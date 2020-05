Nachtleben nur mit Unterschrift möglich

Bevor ein Gast in einer Kneipe ein Bier trinken darf, kommt erst einmal eine Menge Papierkram auf ihn zu. Damit seine Daten in Falle einer Corona-Infektion nachverfolgt werden können, muss er Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Auch die Dauer seines Besuchs wird festgehalten. Damit soll auch sichergestellt werden, dass nur Personen aus zwei Haushalten miteinander in Kontakt treten. Für die Wirte der Felsenmeerstadt stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand finanziell überhaupt lohnt.

Am ersten Tag der Öffnung am Montag saßen meist jeweils zwei Gäste an einem Tisch in der Gaststätte Lokvogel. Die Theke in der Mitte des Raumes ist allerdings durch die Auflagen Sperrgebiet, da dort die Abstände nicht eingehalten werden können. Eine große Fläche fällt in der Kneipe also weg. 20 bis 25 Kunden könnte Inhaberin Nadine Meyer aufnehmen, bei gutem Wetter im Biergarten auch um die 60 Gäste mehr. Bei Konzerten würden aber etwa 170 bis 250 Leute den Lokvogel besuchen, wie es Nadine Meyer schätzt. Dies ist aber in den Zeiten der Corona-Krise undenkbar.

Stattdessen hat sie zusätzlich den Küchenbetrieb aufgenommen. Das Thekenpersonal muss zudem dokumentieren, wie oft es sich die Hände desinfiziert – alles nach einem strikten Hygieneplan. Wie es weitergeht ist für Nadine Meyer und das Team des Lokvogels ungewiss. „Die erste Woche wird wahrscheinlich gut laufen, weil die Leute das auch vermisst haben. Ob sich das hält, liegt an den Gästen“, sagt die Inhaberin der Gaststätte.

„Es kommen einfach zu wenig Gäste“, sagt Theodorus Gentzelis, Inhaber des Nachrichtentreffs. Die Gaststätte hat am Montag um 14 Uhr aufgemacht. Gegen Abend schätzt Gentzelis, dass nur rund 20 Prozent der normalerweise erschienenen Gäste da waren. „Da arbeitet man acht bis zehn Stunden und macht kaum Umsatz“, erklärt der Inhaber des Nachrichtentreffs.

Fußballderby am Wochenende würde Andrang bedeuten

Er will nun erst einmal eine Woche beobachten, wie die Geschäfte laufen. „Wenn das so bleibt, dann mache ich wieder zu“, so Gentzelis. Vor allem Gruppen, die normalerweise montags sein Etablissement besuchen, seien ausgefallen. „Die Leute haben Angst, herauszugehen“, sieht Theodorus Gentzelis den Grund dafür.

Bei der Einhaltung der Corona-Beschränkungen blickt Ermioni Karafoulidou, Geschäftsführer der Cityschänke, mit Sorgen auf das kommende Wochenende. „Da haben wir ein Derby“, sieht er den Besucherandrang bei der Übertragung des Fußballspiels Dortmund gegen Schalke. Schon am Montag musste er Gruppen wegschicken, da mit den Abstandsregeln zu wenig Platz blieb. Zudem hat er schon um 21 Uhr die Türen der Cityschänke geschlossen.

„Wenn wir hier nur einen Fall haben, dann können wir sofort wieder dicht machen“, so seine Befürchtung, ein Corona-Infizierter könnte andere Gäste anstecken. Jedes Glas kommt nach einer Benutzung in die Spülmaschine. Außerdem benutzt er besondere Tabs, um eine Übertragung über die Gläser verhindern zu können.

„Ungewohnt“ ist der Betrieb auch für Daniel Wünsche von der Shisha-Bar Black Diamond. Wie bei Gaststätten muss er auch darauf achten, dass die Gäste ihre Daten hinterlassen und die Abstände einhalten. Die Mundstücke für die Shishas waren auch vor der Corona-Krise Einwegartikel, weswegen er sich darum weniger Sorgen machen muss. Da er nicht genau weiß, wie lange eine Öffnung möglich ist, kauft er immer nur Vorräte für zwei Tage ein. „Während der Schließung mussten wir eine Menge Säfte, Milchprodukte und Obst wegwerfen“, erklärt er. Eine Lebensmittelverschwendung will er vermeiden.