Nachwuchs bei den sprechenden Figürchen

Sie sind oft nur ein paar Zentimeter groß, aber trotzdem sind sie ziemlich beliebt. Die Rede ist von Tonies. Früher gab es die Kassetten, um Hörspiele anzuhören. Diese wurden dann von CD und später MP abgelöst. Die Technik schreitet aber rasend voran und so erfreut sich die Toniebox, ein würfelförmiges, für Kinder konzipiertes Tonabspielgerät mit einfacher Bedienung seit ein paar Jahren größter Beliebtheit. Immer wieder kommen neue Figuren, sogenannte Tonies, auf den Markt und sorgen in den Kinderzimmern für Unterhaltung.

Tonies werden bis zu 70 Mal pro Figur ausgeliehen

Wie groß der Zuspruch ist, merkt auch Gabriele Donath, Leiterin der Hemeraner Stadtbücherei. Zehn Tonieboxen gibt es in der heimischen Bücherei, neun von ihnen stehen für die Ausleihe bereit, und eine Box gehört zum Präsenzbestand. Aktuell sind es 187 Tonie-Figuren mit Geschichten, Märchen, Kinderkrimis und Liedern, die in der Stadtbücherei auf ihre Ausleihe warten. Seit Mai 2017 wird die moderne und bei den jungen Hörern beliebte Technik in der Bücherei angeboten.

Tonieboxen wurden zwischen 66 und 30 Mal ausgeliehen, so Gabriele Donath. Die Tonies werden bis zu 70 Mal pro Figur ausgeliehen, wobei jede Tonie-Figur mindestens 17 Mal im Jahr ausgeliehen wird. Im Vergleich dazu liegt das Ziel bei einem gut ausgeliehenen Medium im Schnitt bei vier Ausleihen pro Jahr, was die Beliebtheit unterstreicht. „Empfehlungen liegen bei acht bis zehn Entleihungen bei Nonbook-Medien“, weiß Gabriele Donath zu berichten.

Der großen Beliebtheit ist man sich auch beim Förderverein „Pro Buch“ bewusst. In diesem Jahr spendete der Förderverein 1000 Euro für Tonies. Und beim Gespräch mit der Heimatzeitung verspricht die erste Vorsitzende Eva Thielen: „2021 werden es wieder 1000 Euro sein!“ Dankbar ist Gabriele Donath, dass man gerade in Bezug auf die Tonies eine so gute Zusammenarbeit mit dem heimischen Buchladen am Neuen Markt hat. Es gibt bezüglich der Tonies eine sogenannte „Standing Order“: Erscheinen neue Tonies werden diese sofort seitens des Buchladens bestellt. Zwei Exemplare gehen dann direkt an die Bücherei. „Man braucht also nicht hinterher zu laufen“, erklärt Gabriele Donath das System.

Insgesamt freut man sich bei der Bücherei, dass man den Förderverein im Rücken hat. Es ist eine tolle Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alles in allem sorgte der Verein mit 7150 Euro im Jahr 2020 für manch eine Neuanschaffung. Außerdem gibt es Hilfe beim Verkauf, beim Kamishibai und bei Ferienprojekten. Natürlich macht auch die Corona-Pandemie der Stadtbücherei zu schaffen. Das Erzähltheater Kamishibai wurde beispielsweise nach dem Lockdown im Oktober wieder gestartet, man konnte sich über gute Resonanz freuen, musste dann nun aber wieder wegen des erneuten Lockdowns eingestellt werden. Ob es weitere Veranstaltungen gibt, wird je nach Corona-Entwicklung spontan entschieden, auch wegen der Verantwortung gegenüber den Erzählern. Das Kamishibai, ein Holztheater mit Bildkarten, wird auch gerne an Kindergärten und Grundschulen sowie Gruppen verliehen.

Ausleihzahlen sind trotz Corona stabil geblieben

Trotz Corona-Pandemie sind die Ausleihzahlen stabil geblieben, Kunden sind der Bücherei treu geblieben und haben Verständnis für die Lage. „Ich bin so begeistert über die Hemeraner“, so Gabriele Donath in Hinsicht darauf, wie die Besucher mit den Einschränkungen umgehen. Die Zahl der Laufkundschaft, die in die Bücherei kommt und sich vor Ort aufhält, ist allerdings durch Corona rapide gesunken. Hingegen ist die Onleihe während des Lockdowns gestiegen. Alle Leihfristen wurden auf vier Wochen erweitert, um die Besucherfrequenzen zu verringern und den Kunden entgegen zu kommen.

Ab Mitte November wird es auch die Möglichkeit der EC-Kartenzahlung geben, um so kontaktlos bezahlen zu können. Ab Dezember werden zusätzlich noch Online-Zahlungen angeboten.