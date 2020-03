Nächtliche Explosion weckt das Ihmerter Tal

Unbekannte Täter haben in der Nacht den Geldautomaten der Sparkasse Märkisches Sauerland in Ihmert gesprengt.

Ihmert. In Hemer ist erneut ein Geldautomat gesprengt worden. In der Nacht zu Montag schlugen die Einbrecher in der Ihmerter Filiale der Sparkasse zu.

Die Geldautomatenbande hat wieder zugeschlagen. Nur sechs Tage nach der Sprengung des Geldautomatens im Real-Markt Hemer haben die Täter den Geldautomaten der Sparkasse in Ihmert in die Luft gejagt. Die Ringfahndung der Polizei und Suche mit einem Hubschrauber blieb in der Nacht erfolglos.

Um 2.05 Uhr wurden Bürger in Ihmert durch einen lauten Knall geweckt, konnten ihn aber nicht so richtig zuordnen. Als dann wenig später ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfern über dem Ortsteil kreiste, wurde deutlich, dass etwas passiert sein musste. Im SB-Center der Sparkasse Märkisches Sauerland in der Ortsmitte war die Ursache für den Knall unübersehbar. Die Außenscheiben waren gesprungen, der Geldautomat im Inneren zerstört. Der oder die Täter hatten Gas in den Automaten geleitet und damit die Front des Gerätes weggesprengt. Auch die Seitenverkleidung flog durch den Raum. Die Täter gelangten so an die Geldkassette. Vereinzelte Geldscheine ließen sie auf dem Boden zurück.

Täter flüchten inzwei Fahrzeugen

Ein Zeuge hatte kurz nach dem Knall zwei Fahrzeuge vor der Filiale beobachtet. Mehrere Personen flüchteten in einem silbernen Kombi und einem schwarzen Kleinwagen (vermutlich VW Golf) in Richtung Hemer. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Durch die Explosion wurde der Geldautomat zerstört, Scheiben gingen zu Bruch. Weiterer Gebäudeschaden ist in dem Anbau an ein Wohn- und Bürohaus an der Ihmerter Straße offenbar nicht entstanden. Seit der Schließung der Filiale befindet sich der SB-Bereich nicht mehr direkt in dem Wohnhaus, sondern in einem Anbau, der nachts verschlossen sein soll. Nach der Serie an Automatensprengungen hatte die Sparkasse Märkisches Sauerland bereits 2016 die nächtliche Schließung der Filialen beschlossen. „Grundsätzlich sind die Filialen alle nachts geschlossen“, bestätigt Dr. Christian Wingendorf vom Sparkassen-Vorstand. Weitergehende Sicherungsmöglichkeiten sehe die Sparkasse aktuell nicht. In Ihmert sei zudem ein Automat der neuesten Generation aufgestellt worden. „Gegen Einbruch haben wir keine Chance“, sagte er. Wie die Schiebetür zum Ihmerter SB-Center gewaltsam geöffnet worden ist, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären.

Zwei SB-Center fürMonate geschlossen

Unbekannte Täter haben in der Nacht den Geldautomaten der Sparkasse Märkisches Sauerland in Ihmert gesprengt. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Nach der Sprengung in Ihmert werden die Außenstellen der Sparkasse mittlerweile rar. Im zerstörten SB-Center im Real-Markt werden derzeit die Zwischenwände erneuert. Die Bauarbeiten werden noch einige Zeit dauern. In Ihmert sind die Schäden geringer. Bis Ersatzautomaten geliefert werden können, werden jedoch einige Monate vergehen.

In Hemer wurden mittlerweile vier Automatensprengungen versucht oder begangen. Am 20. November 2018 hatten Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse in Deilinghofen gesprengt und die komplette Filiale zerstört. Am 8. Juli 2019 scheiterten sie im SB-Foyer der Commerzbank.

Tatverdächtige rasenauf Autobahn in den Tod

Ein Trümmerfeld hatten Einbrecher auch vor sechs Tagen in der Becke hinterlassen. Am 25. Februar sprengten sie um 3.24 Uhr den Geldautomaten im Real-Markt und lösten einen Brand aus. Die Täter flüchteten ohne Beute vermutlich in einem Audi A 4 in Richtung Autobahn. Die Polizei prüft derzeit, ob Tatzusammenhänge zu einer Geldautomatensprengung am 28. Februar in Emmerich bestehen.

Auch dort flüchteten die Täter in einem Audi A 3. Das Fluchtfahrzeug kollidierte anschließend auf der A12 unmittelbar hinter der deutsch-niederländischen Grenze mit einem Lastwagen. Der Audi sei bis zu 250 Stundenkilometer schnell gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin in Kleve. Zwei der drei Fahrzeuginsassen kamen ums Leben, eine dritte Person flüchtete aus dem Wrack. Die Fahndung verlief bis jetzt ergebnislos.

Das Bildmaterial der Überwachungskameras bei Real werde derzeit noch ausgewertet, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass viele der Explosionen auf das Konto einer Täterszene aus den Niederlanden geht. Am vergangenen Samstag wurde auch in Schüttorf ein Geldautomat gesprengt. Dabei setzten die Täter die Bank und ein Wohnhaus in Brand.